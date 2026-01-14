Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urban już wydał wyrok ws. Pietuszewskiego. Nie wahał się, poszło o transfer

Wojciech Kulak

Zaledwie kilka dni temu Oskar Pietuszewski ponownie wywołał poruszenie w piłkarskim środowisku. Utalentowany nastolatek został oficjalnie potwierdzony jako nowy piłkarz FC Porto. Gigant z Półwyspu Iberyjskiego za gracza zapłacił Jagiellonii wraz z bonusami około dziesięciu milionów euro i może mieć z naszego rodaka naprawdę spory pożytek. Co o tych przenosinach sądzi Jan Urban? Selekcjoner ujawnił swoje odczucia tuż przed debiutem Białostoczanina w meczowej kadrze. I był całkowicie szczery.

Saga transferowa z Oskarem Pietuszewskim w roli głównej ciągnęła się przez wiele tygodni. Polak znalazł się na liście życzeń sporej liczby renomowanych klubów. Znajdowały się na niej choćby Atletico Madryt czy FC Porto. Ostatecznie nastolatek przeniósł się do drugiej z wymienionych ekip, gdzie zagra u boku Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. I kto wie czy już w debiutanckim sezonie nie sięgnie po mistrzostwo Portugalii. Popularne "Smoki" w lidze nie mają na koncie ani jednej porażki.

Na temat transferu zdążyło wypowiedzieć się sporo ekspertów oraz kibiców. Większość czuje ogromną ekscytację, zwłaszcza że nazwisko Polaka po raz pierwszy w meczowej kadrze znajdzie się w środowy wieczór. Wówczas FC Porto zmierzy się w spotkaniu na szczycie z Benficą. Do tematu nastolatka póki co nie odnosił się jednak oficjalnie Jan Urban. W końcu selekcjoner "Orłów" także zabrał głos na temat byłego już zawodnika Jagiellonii. Po jego słowach fani zapewne jeszcze bardziej nie będą mogli doczekać się debiutu piłkarza.

Jan Urban zadowolony z transferu Oskara Pietuszewskiego. Dobry wybór

"Wydaje mi się, że to bardzo dobry wybór. To jest liga portugalska, liga bardzo techniczna. Zespół Porto jest drużyną, która w większości spotkań dominuje. Tam są potrzebne umiejętności indywidualne jak drybling czy odwaga w akcjach ofensywnych. A to akurat Oskar ma. Tak samo jak w przypadku innych zawodników będziemy patrzeć jak on się zaadaptuje, ile będzie grał i tak dalej" - przyznał przed kamerą TVP Sport pozytywnie nastawiony opiekun polskiej kadry.

Szkoleniowiec jednocześnie niczego z góry nie zakłada. "To, że jest utalentowany już wszyscy wiemy. Portugalczycy też, dlatego chcieli go mieć w swoich szeregach. Ale ocena przyjdzie sama po jakimś czasie. Nie wiem czy to będzie pół roku, czy rok czasu. Różne sytuacje się dzieją z tymi młodymi chłopakami. Czasami ktoś nie radzi sobie od samego początku i musi zostać wypożyczony. Inny wskakuje do składu i gra. Zobaczymy. Ja uważam, że kierunek wybrał bardzo dobry" - uzupełnił wypowiedź.

Mecz FC Porto z Benficą w ramach Pucharu Portugalii rozpocznie się o godzinie 21:45. Tekstowa relacja pojawi się na naszym portalu.

