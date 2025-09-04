Najbliższe mecze reprezentacji Polski wywołują sporo emocji. Przede wszystkim swój debiut w roli selekcjonera zaliczy Jan Urban i to, jak na tle Holandii oraz Finlandii zaprezentuje się nasza drużyna narodowa, pozwoli uzyskać kilka odpowiedzi na nurtujące fanów pytania - chociażby, czy biało-czerwoni są w stanie zaliczyć szybki progres.

A jest co zaliczać, bo po dotychczasowych spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata, Polacy są daleko nie tylko od wywalczenia bezpośredniego awansu, ale nawet od walki o bilet na imprezę poprzez baraże. Wniosków dotyczących gry biało-czerwonych w ostatnich miesiącach nie brakowało, a o jeszcze jeden - tuż przed meczem z Holandią, pokusił się Artur Wichniarek.

Były reprezentant Polski, który niejednokrotnie udowadniał już, że nie bawi się w przesadną dyplomację i mówi wprost to, co myśli - tym razem postanowił skomentować zaangażowanie Polaków w ostatnich meczach.

- Ilość meczów w kadrze mam, jaką mam, ale... Zarzucili nam, że gramy źle - nie wygrywamy ważnych meczów, ale nikt nam nigdy nie zarzucił, że my nie chcieliśmy. Że ktoś przeszedł koło meczu. To jest dzisiaj, moim zdaniem, problem tej reprezentacji, o którym ja mówiłem niejednokrotnie... - wypalił dosadnie na antenie "Kanału Sportowego".

Podczas rozmowy, sieć obiegła również informacja dotycząca wyborów Jana Urbana na mecz z Holandią, co również szybko zostało skomentowane przez Wichniarka. Brak miejsca dla Krzysztofa Piątka był dla niego niespodziewany.

- Jestem zaskoczony. Może Piątek nie znajduje się w jakiejś niesamowitej dyspozycji strzeleckiej - bo żaden z naszych zawodników, którzy są w czwórce powołanych, nie zaczął sezonu od dużej ilości bramek - ale dla mnie pozbycie się Krzyśka Piątka, to trochę jest pozbycie się takiej alternatywy zawodnika, który akceptował rolę rezerwowego - argumentował.

Początek spotkania Holandia - Polska o godzinie 20:45. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu interia.pl.

Jan Urban podczas konferencji prasowej Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban Lukasz Gdak East News

Jan Urban na konferencji prasowej Adam Burakowski East News