Urban domaga się zmian, potrzebna zgoda Ukraińców. Wiadomość tuż przed meczem

Niestety bez reprezentacji Polski odbędą się nadchodzące wielkimi krokami mistrzostwa świata. Z tego względu podopiecznych Jana Urbana czekają w trakcie majowo-czerwcowego zgrupowania jedynie dwa spotkania towarzyskie - z Ukrainą (31 maja we Wrocławiu) oraz z Nigerią (3 czerwca w Warszawie).

Co ciekawe, aktualna przerwa na rozgrywki kadrowe to pierwsza, podczas której obowiązują nowe przepisy dotyczące właśnie meczów towarzyskich. W końcu w przeszłości trenerzy drużyn w rywalizacji sparingowej mogli korzystać jedynie z sześciu zmian.

Teraz przepisy pozwalają na przeprowadzenie aż ośmiu. Formalnie nowy zapis do życia wchodzi 1 czerwca, jednakże można z niego korzystać podczas całej przerwy na spotkania międzynarodowe. Co więcej, jest także opcja na jeszcze większe poszerzenie liczby zmian. Do tego potrzebne są jednak ważne zgody.

Zdaniem TVP Sport nad ich uzyskaniem już pracuje Jan Urban.

Urban chcę więcej zmian. Dzień przed meczem takie wieści

Jak przekazało wspomniane źródło, 64-latek chciałby mieć możliwość przeprowadzenia nawet jedenastu zmian w trakcie spotkania. By mieć taką możliwość potrzebuje on otrzymania zgody od sztabów zarówno ekipy Ukrainy, jak i Nigerii. Wydaje się jednak, że z tym nie powinno być większego problemu.

- Zmian w trakcie meczu może być nawet jedenaście. Do tego wymagana jest jednak zgoda sztabów obu drużyn. Słyszymy, że reprezentacja Polski będzie dążyła właśnie do tego, by przeciwko Ukrainie i Nigerii dało się skorzystać właśnie z takiego scenariusza - czytamy.

Jak już wspomnieliśmy, spotkanie Polska - Ukraina odbędzie się w niedzielę 31 maja. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

