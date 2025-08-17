Urban dał sygnał, nadchodzi wielki debiut. To on ma wzmocnić kadrę we wrześniu
Pierwsze mecze reprezentacji Polski z Janem Urbanem w roli nowego selekcjonera już w zasadzie za pasem, bo na początku września. Trener naturalnie odpowiednio wcześnie ogłosi powołania i... wygląda na to, że będziemy mogli oczekiwać tu co najmniej jednego debiutu. Szkoleniowiec niemal wprost wskazał na gracza, który jego zdaniem zasłużył na szansę w ekipie "Biało-Czerwonych".
W ostatnich miesiącach w reprezentacji Polski z pewnością nie było nudy. Odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu i zawieszenie przez napastnika jego kariery w kadrze, bolesna porażka z Finlandią i rezygnacja Michała Probierza - to jedynie w skrócie futbolowe wstrząsy, do jakich doszło.
Teraz "Biało-Czerwonych" czeka jednak nowe otwarcie - już z Janem Urbanem w roli nowego selekcjonera. Przed 63-latkiem niełatwe zadanie, bo jego celem jest wprowadzenie drużyny na MŚ 2026, a tymczasem sytuacja w eliminacjach jest cokolwiek trudna. Już niebawem poznamy pierwsze powołania szkoleniowca i... tutaj nadeszły ciekawe wieści.
Urban wskazał sensacyjnego debiutanta. Padły też słowa o Grosickim
Urban w trakcie niedawnej rozmowy z Dariuszem Dobkiem z "Onet Przeglądu Sportowego" w pewnej chwili został zagadnięty właśnie o kwestię zaproszeń graczy na zgrupowanie i to, czy szykuje tutaj coś nieoczywistego.
Cieszy mnie dobra postawa Janka Ziółkowskiego. O, tak powiem.
Wygląda więc na to, że Ziółkowski może szykować się do absolutnego debiutu w seniorskiej drużynie narodowej lub - co najmniej - przepracowania jednego z grupowania pod okiem selekcjonera.
Urban zaznaczył też, że jak najbardziej nie zamyka się na możliwość dania szansy bardziej doświadczonym zawodnikom, którzy od jakiegoś czasu byli poza reprezentacją. Padły tu znaczące słowa, chociażby pod adresem Kamila Grosickiego.
"Powiedziałem mu, że będzie obserwowany tak jak pozostali zawodnicy. Jak będzie w odpowiedniej formie, a na jego pozycji nie będzie lepszego albo będzie taki tylko jeden, to wtedy możemy uznać, że go powołujemy" - skwitował.
El. MŚ 2026. Kolejne mecze Polaków już naprawdę niebawem
Polacy kolejne spotkania w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata rozegrają dokładnie 4 i 7 września, mierząc się kolejno z Holandią i - w ramach rewanżu - z Finlandią. Mundial Kanadzie, USA i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca przyszłego roku.