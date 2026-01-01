Urban czekał na ten komunikat. Kluczowe wieści przed barażami. To się musi udać

Łukasz Skorupski nie gra w piłkę od 9 listopada ubiegłego roku. Ligowy mecz z Napoli zakończył wówczas już po ośmiu minutach. Opuścił murawę z urazem mięśniowym.

Początkowo prognozowano, że kuracja nie potrwa dłużej niż półtora miesiąca. Ta wizja okazała się jednak nader optymistyczna. W grudniu 34-latek nie był jeszcze gotowy do obciążeń meczowych.

Łukasz Skorupski blisko powrotu do gry. W niedzielę Bologna FC zagości na obiekcie mistrza Włoch

Skorupski poleciał z zespołem do Arabii Saudyjskiej na miniturniej o Superpuchar Włoch. W przegranym finale z Napoli (0:2) usiadł nawet na ławce rezerwowych. Na pierwszą linię frontu może wrócić lada dzień.

Jak donosi "Corriere dello Sport", polski golkiper przejdzie testy sprawnościowe. Jeśli ich wynik okaże się pozytywny, może to zaowocować grą od pierwszej minuty w najbliższej kolejce Serie A. W niedzielny wieczór (20:45) Bologna FC gościć będzie na obiekcie broniącego tytułu Interu Mediolan.

Pod nieobecność Skorupskiego bramki ekipy z Bolonii bronił Federico Ravaglia. Efekt? Pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki.

Bez podstawowego golkipera radzić sobie musiała również reprezentacja Polski. Na finiszu grupowej fazy eliminacji MŚ zremisowała u siebie z Holandią (1:1) i pokonała na wyjeździe Maltę (3:2). W pierwszym spotkaniu między słupkami stał Kamil Grabara, w drugim - Bartłomiej Drągowski.

Wiadomość o powrocie do zdrowia Skorupskiego cieszy selekcjonera Jana Urbana. W marcu przystąpimy do decydującej batalii w barażach. W półfinale czeka na nas Albania (26.03, PGE Narodowy). W ewentualnym finale zagramy na obcym terenie ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja (31.03).

W obecnym sezonie Skorupski zaliczył 14 występów klubowych. Skapitulował 11 razy, pięciokrotnie zachował czyste konto. Każde kolejne spotkanie rozegrane przed 26 marca będzie miało niebagatelne znaczenie dla odzyskania rytmu meczowego i zbudowania formy przed bojem o mundial.

