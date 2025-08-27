Urban czekał już tylko na podpis. Nagły zwrot ws. reprezentanta, fatalne wieści przed debiutem

FC Porto nie próżnuje na rynku transferowym. "Smoki" już jakiś czas temu zdecydowały się pozyskać Jana Bednarka, który opuścił tym samym spadające do Championship Southampton. Występ polskiego defensora w nowych realiach mógł początkowo być uznawany za sporą niewiadomą, jednak Bednarek bardzo szybko udowodnił on, że w realiach portugalskiej piłki może odnaleźć się całkiem nieźle.

Idąc na fali zachwytu reprezentantem Polski włodarze FC Porto skierowali swój wzrok na kolejnego "Biało-czerwonego" defensora. W kręgu ich zainteresowań pojawił się bowiem obrońca Arsenalu Jakub Kiwior, który bardzo jasno błyszczał w końcowych etapach poprzedniego sezonu. Takie połączenie z pewnością przypadłoby do gustu nowemu selekcjonerowi reprezentacji Janowi Urbanowi, który w ten sposób miałby pewność, że jego kluczowi defensorzy osiągną najwyższy możliwy poziom zgrania. Niestety wciąż nie jest pewne, czy nowy selekcjoner będzie faktycznie mógł cieszyć wzrok poczynaniami polskiej defensywy w Portugalii.

Wedle medialnych doniesień transfer Kiwiora do Porto miał być już na finalnym etapie realizacji. Okazuje się jednak, że sprawa przenosin Polaka na Półwysep Iberyjski wcale nie jest aż taka pewna, jak pierwotnie zakładano.

Porto wciąż niepewne w kwestii transferu Kiwiora. Arsenal nie podjął ostatecznej decyzji

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl", początkowy huraoptymizm względem przenosin Kiwiora do Porto mógł być zdecydowanie zbyt wczesny. Zawodnik, o którym pisało się, że już we wtorek miał przejść testy medyczne w nowej ekipie, w rzeczywistości wziął udział w treningu swojej dotychczasowej drużyny.

Rozwiń

Ekspert twierdzi, że kluby wciąż nie doszły do pełnego porozumienia w sprawie transferu polskiego defensora. Wszystko ma bowiem zależeć od decyzji Anglików, którzy ponoć otrzymali ofertę wypożyczenia zawodnika z opcją późniejszego wykupu za kwotę 25 mln euro, lecz wciąż nie podjęli ostateczniej decyzji w tej sprawie.

Przenosiny nie zaszkodziłyby Kiwiorowi, który ostatnie trzy spotkania Arsenalu oglądał z ławki rezerwowych. Połączenie sił z Janem Bednarkiem mogłoby natomiast zaowocować w kontekście budowy solidnej i przede wszystkim zgranej defensywy reprezentacji Polski, którą w najbliższym czasie czeka arcytrudne zadanie - walka o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Jakub Kiwior (przy piłce) neutralizuje jeden z ataków PSG AFP

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tomasz Hajto: Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport