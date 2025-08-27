Partner merytoryczny: Eleven Sports

Urban czekał już tylko na podpis. Nagły zwrot ws. reprezentanta, fatalne wieści przed debiutem

Igor Szarek

Igor Szarek

Niedawno otrzymaliśmy doniesienia, jakoby FC Porto chciało stworzyć defensywny duet, składający się z dwóch reprezentantów naszego kraju. W jego skład mieli wchodzić Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, o którego transfer Portugalczycy mają mocno zabiegać. Wedle medialnych doniesień sprawa była niemal pewna, a Jan Urban mógł tylko czekać na podpis, który da mu możliwość oglądania wspólnych poczynań kluczowych reprezentantów. Okazuje się jednak, że transfer Kiwiora do Porto jednak nie jest tak pewny.

Jan Urban
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter

FC Porto nie próżnuje na rynku transferowym. "Smoki" już jakiś czas temu zdecydowały się pozyskać Jana Bednarka, który opuścił tym samym spadające do Championship Southampton. Występ polskiego defensora w nowych realiach mógł początkowo być uznawany za sporą niewiadomą, jednak Bednarek bardzo szybko udowodnił on, że w realiach portugalskiej piłki może odnaleźć się całkiem nieźle.

Idąc na fali zachwytu reprezentantem Polski włodarze FC Porto skierowali swój wzrok na kolejnego "Biało-czerwonego" defensora. W kręgu ich zainteresowań pojawił się bowiem obrońca Arsenalu Jakub Kiwior, który bardzo jasno błyszczał w końcowych etapach poprzedniego sezonu. Takie połączenie z pewnością przypadłoby do gustu nowemu selekcjonerowi reprezentacji Janowi Urbanowi, który w ten sposób miałby pewność, że jego kluczowi defensorzy osiągną najwyższy możliwy poziom zgrania. Niestety wciąż nie jest pewne, czy nowy selekcjoner będzie faktycznie mógł cieszyć wzrok poczynaniami polskiej defensywy w Portugalii.

Wedle medialnych doniesień transfer Kiwiora do Porto miał być już na finalnym etapie realizacji. Okazuje się jednak, że sprawa przenosin Polaka na Półwysep Iberyjski wcale nie jest aż taka pewna, jak pierwotnie zakładano.

Porto wciąż niepewne w kwestii transferu Kiwiora. Arsenal nie podjął ostatecznej decyzji

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl", początkowy huraoptymizm względem przenosin Kiwiora do Porto mógł być zdecydowanie zbyt wczesny. Zawodnik, o którym pisało się, że już we wtorek miał przejść testy medyczne w nowej ekipie, w rzeczywistości wziął udział w treningu swojej dotychczasowej drużyny.

Ekspert twierdzi, że kluby wciąż nie doszły do pełnego porozumienia w sprawie transferu polskiego defensora. Wszystko ma bowiem zależeć od decyzji Anglików, którzy ponoć otrzymali ofertę wypożyczenia zawodnika z opcją późniejszego wykupu za kwotę 25 mln euro, lecz wciąż nie podjęli ostateczniej decyzji w tej sprawie.

Przenosiny nie zaszkodziłyby Kiwiorowi, który ostatnie trzy spotkania Arsenalu oglądał z ławki rezerwowych. Połączenie sił z Janem Bednarkiem mogłoby natomiast zaowocować w kontekście budowy solidnej i przede wszystkim zgranej defensywy reprezentacji Polski, którą w najbliższym czasie czeka arcytrudne zadanie - walka o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Zobacz również:

Alessandro Florenzi
Euro

Włoski piłkarz kończy karierę. Razem z kadrą triumfował na Euro 2020

Bartosz Nawrocki
Jakub Kiwior (przy piłce) neutralizuje jeden z ataków PSG
Jakub Kiwior (przy piłce) neutralizuje jeden z ataków PSGAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
Jan Bednarek w FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
Mężczyzna w garniturze i okularach stoi na tle ścianki sponsorskiej, wygląda na zamyślonego, opierając rękę o twarz.
Jan UrbanFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Tomasz Hajto: Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja