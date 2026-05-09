Urban apeluje po tym, co zobaczył. To może być rewolucja, oto wstępny plan

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Już w tym miesiącu do gry powróci piłkarska reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" co prawda nie zdobyli przepustki na tegoroczny mundial, ale za to towarzysko zagrają we Wrocławiu oraz Warszawie. Niebawem powinny pojawić się powołania od Jana Urbana. Wcześniej jednak selekcjoner zabrał głos w sprawie obecnej sytuacji panującej w naszych rozgrywkach. Opiekun kadry nie ukrywa, że chciałby zmian. Niedawno pojawiły się nawet wstępne plany.

Jan Urban w okularach i granatowej kurtce stoi we wnętrzu, patrząc lekko na bok.
Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News

W PKO BP Ekstraklasie dzieje się nie tylko pod względem sportowym. Dalej nie znamy nowego mistrza Polski, choćby wczoraj potknięcie zaliczył zajmujący pierwszą lokatę Lech Poznań. Działacze z kolei dywagują nad przyszłością zmagań. Na początku maja głośno zrobiło się o pomyśle Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zakładał on większą rolę naszych rodaków w każdym z klubów. Szczegółami w mediach społecznościowych pochwalił się Adam Sławiński z Kanału Sportowego.

"Według założeń nowego projektu w kadrach meczowych będą musieli pojawiać się Polacy. Słyszę o obowiązku nawet 8-10 zawodników z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze. (…) Aktualnie jedynym wymogiem w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych jest młodzieżowiec w 1. lidze. Inicjatywa związku ma podobno poparcie ministra sportu Jakuba Rutnickiego" - napisał dziennikarz. Opinie kibiców są mieszane. Choćby ze względu na potencjalne problemy w europejskich pucharach.

Urban chciałby większej liczby rodaków w czołowych polskich klubach. Jasny apel

Tym razem w sprawie odezwał się nie byle kto, bo sam Jan Urban, czyli obecny opiekun "Biało-Czerwonych". Selekcjoner często gości na trybunach różnych polskich obiektów, by oglądać w akcji rodaków i nie ukrywa zaniepokojenia. "Coś z tym trzeba zrobić. Znam punkt widzenia trenerów klubowych. Wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemów, by w kadrach pierwszych zespołów było zdecydowanie więcej polskich piłkarzy" - zaapelował na łamach PAP.

Anna Lewandowska wie już, czy dotrze na El Clasico. Napisała do fanów

Według szkoleniowca nasi działacze powinni spojrzeć choćby w kierunku Czechów. "W jakimś momencie obudzimy się w sytuacji, w której nie będziemy mieli skąd czerpać zawodników do reprezentacji. A mimo to, że ostatnio do polskiej ekstraklasy napłynęło dość dużo pieniędzy, często z rąk prywatnych, to jednak wciąż nie jesteśmy w stanie sprowadzać tak jakościowych graczy, żeby się nam to bardzo opłacało. Jest wiele przykładów, że kluby mają dużo obcokrajowców, a wyniku brakuje. A grający Polakami GKS Katowice potrafi być w czołówce" - zakończył ten temat.

Zobacz również:

Jagiellonia Białystok męczyła się dziś z Pogonią Szczecin
Ekstraklasa

Lech stracił punkty. Oto odpowiedź Jagiellonii. Pięć goli w Białymstoku

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Mężczyzna w okularach, ubrany w czarną sportową kurtkę z logo polskiej reprezentacji piłkarskiej i napisem Orlen, stoi z założonymi rękami na tle zielonych trybun stadionu.
Jan UrbanFoto OlimpikAFP
trener reprezentacji Polski w piłce nożnej idzie przed dwoma członkami sztabu ubranymi w czerwone bluzy z logotypami ORLEN i InPost, w tle widać zarys stadionu i rozmyty tłum kibiców
Jan UrbanMarcin GolbaAFP
Mężczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w ciemny garnitur z rozpiętą koszulą, stoi na tle czerwonej powierzchni z elementami czerni, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie? WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja