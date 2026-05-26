W FC Magdeburgu mogą być zadowoleni, bo zdaje się, że zrobili świetny interes. Za Żukowskiego mieli zapłacić tylko 250 tys. euro. Bez bramek Polaka trudno byłoby liczyć na utrzymanie w 2. Bundeslidze. Jego drużyna zajęła w niej 14. miejsce z zaledwie dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową. Żukowski zdobył aż 17 bramek i był drugi w klasyfikacji najlepszych strzelców na zapleczu niemieckiej ekstraklasy.

A droga etatowego młodzieżowego reprezentanta Polski do FC Magdeburga był długa i wyboista. Choć ma niespełna 25 lat, to gra już w seniorach w szóstym klubie. W wieku 16 lat zadebiutował w ekstraklasie w Lechii Gdańsk. Rozegrał dziesięć spotkań, zdobył Puchar Polski i rundę spędził w Chojniczance. Potem było półtora sezonu w Lechii (34 występy) i przenosiny do Rangers.

Osiem miesięcy bez debiutu w szkockiej ekstraklasie sprawiły, że wrócił do Polski. W Lechu zagrał zaledwie trzy razy i zespół z Poznania ani myślał przedłużać wypożyczenie. Chętny się znalazł - Śląsk Wrocław. Tym razem przygoda z Ekstraklasą była bardziej udana, choć trzy bramki w 58 występach to jak na napastnika mało. A nie mógł narzekać na brak szans, bo w sezonie 2024/2025 aż 25 razy był w wyjściowej jedenastce.

Odszedł jednak do niemieckiej drugiej Bundesligi i to tuż przed końcem okna transferowego. Umowę podpisał bowiem 1 września 2025 roku. Działacze Magdeburga rozpływali się nad Żukowskim. Trener Markus Fiedler: - Cieszymy się, że udało nam się pozyskać Mateusza. Wnosi cechy, które wzbogacą i uzupełnią nasz atak. Jest utalentowany technicznie i zawsze szuka najkrótszej drogi do bramki.

Otmar Schork, dyrektor sportowy dodał: - Byliśmy z nim w kontakcie od jakiegoś czasu, ale ze względu na kontuzję stopy musieliśmy poczekać i obserwować, jak przebiega jego rekonwalescencja. Dla nas jest to inwestycja w przyszłość.

W Magdeburgu czekali ponad dwa miesiące na to, by Żukowski był gotowy do gry. W tym czasie z ośmiu spotkan wygrali jedno, a siedem przegrali. Polak zadebiutował 22 listopada 2025 roku. I w kolejnych sześciu meczach zespół zdobył 13 punktów, a Żukowski strzelił pięć bramek. Od początku był graczem podstawowego składu, a sezon zakończył z 17 golami (i trzema asystami) w 21 występach. Bez jego bramek FC Magdeburg nie utrzymałoby się w ekstraklasie. Do króla strzelców rozgrywek zabrakło mu dwóch trafień. Stracił jednak jedną trzecią sezonu z powodu urazu.

Także niemiecki Kicker nie ma wątpliwości co do roli, jaką odegrał Polak. Jeden z artykułów zatytułował: Żukowski ratunkiem dla Magdeburga". Miał najwyższą ocenę - 2,95 - ze wszystkich piłkarzy FC Magdeburg. W całej 2. Bundeslidze dało mu to trzynaste miejsce.

Kicker podkreślał też, że w całej historii 2. Bundesligi tylko dwóch piłkarzy szybciej zdobyło 11 bramek niż Polak, który potrzebował do tego jedenastu występów. Horst Hrubesch zrobił to w siedmiu meczach, a Dieter Schatzschneider w ośmiu.

