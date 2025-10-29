Partner merytoryczny: Eleven Sports

Upokorzyli Napoli, teraz ruszają po Szymańskiego. Mistrz kraju zaskakuje

Bartłomiej Wrzesiński

Kolejne doniesienia każą myśleć, że czas Sebastiana Szymańskiego w Fenerbahce zbliża się do końca. Coraz bardziej możliwy jest transfer reprezentanta Polski już podczas zimowego okienka transferowego. W mediach pojawiają się informacje o kolejnych klubach chętnych na sprowadzenie Polaka. Wśród nich znajduje się jeden z gigantów, który w ostatnich tygodniach dokonał wielkiego wyczynu w Lidze Mistrzów, gromiąc 6:2 włoskie Napoli.

Sebastian Szymański
Sebastian SzymańskiGrzegorz WajdaReporter

Zbliża się koniec października, a więc wzmagają się pogłoski o potencjalnych transferach, które mogą dokonać się najbliższej zimy. Nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości reprezentantów Polski. Szczególnie niepewnie prezentują się następne miesiące jednego z filarów kadry Jana Urbana, który podczas ostatniej przerwy reprezentacyjnej popisał się widowiskowym trafieniem.

Latem wydawało się, że Sebastian Szymański może być pewny pozostania w kadrze tureckiego Fenerbahce co najmniej do końca tego sezonu. Wszak mocno za nim stał ówczesny trener tureckiego klubu Jose Mourinho. To właśnie portugalska legenda miała stać za zatrzymaniem Polaka w Stambule. Bo oferty pojawiały się już kilka miesięcy temu, a najgłośniej było o potencjalnym przejściu do Olympique Lyon.

    Szymański na wylocie z Fenerbahce. Ustawia się kolejka chętnych

    Wystarczyły ledwie dwa-trzy miesiące, by sytuacja znacząco się zmieniła. Mourinho w Fenerbahce już nie ma, a w jego miejsce zatrudniony został Domenico Tedesco. Szymański nie współpracuje już ze swoim dotychczasowym agentem Mariuszem Piekarskim. Polak nie utracił na stałe miejsca w składzie Fenerbahce, lecz coraz częściej pojawia się na murawie zaledwie z ławki rezerwowych.

    Plan Turków na Szymańskiego znacząco się zmienił. Według pogłosek medialnych ci zdecydowali się obniżyć o połowę własne oczekiwania finansowe względem tego zawodnika. W tym momencie za Polaka potrzeba zapłacić około dziesięciu milionów euro.

    Nie może więc dziwić, że za usługami 26-latka ustawia się coraz dłuższa kolejka. Tureckie media ostatnio informowały o wznowieniu zainteresowanie ze strony Olympique Lyon.

    Niedawno sprawili sensację w Lidze Mistrzów. Oni również chętnie sięgnęliby po Szymańskiego

    Nowy trop w sprawie Szymańskiego za pośrednictwem portalu "X" wskazał Mounir Boualin. Holenderski dziennikarz stwierdził, że Szymański znajduje się na celowniku PSV Eindhoven. Do potencjalnego transferu mogłoby dojść już zimą, pod warunkiem odejścia z klubu Joey'a Veermana.

    PSV Eindhoven notuje bardzo udany start sezonu. W lidze wspólnie z Feyenoordem Rotterdam znajduje się na czele tabeli, przegrywając w dziesięciu spotkaniach zaledwie raz. Pierwszy występ w Lidze Mistrzów zakończył się sporą niespodzianką i porażką 1:3 z belgijskim Union Saint-Gilloise.

    Później przyszła pora na remis 1:1 z Bayerem Leverkusen, lecz ich ostatnie spotkanie w Champions League było już prawdziwym popisem. Mistrz Holandii na swoim terenie rozbił aż 6:2 włoskie Napoli. W kolejnych tygodniach Holendrzy w najbardziej elitarnych rozgrywkach zmierzą się m.in. z Liverpoolem, Atletico Madryt czy Bayernem Monachium.

    W Eindhoven mają już pewne doświadczenie z polskimi piłkarzami. Przed laty barwy tego klubu reprezentowali m.in. Tomasz Iwan oraz Przemysław Tytoń.

    Piłkarz w żółto-granatowym stroju świętuje zdobycie gola na tle rozmytego tłumu kibiców oraz innych zawodników na boisku.
    Sebastian SzymańskiPhoto by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki na stadionie, wyrażając radość oraz emocje związane z meczem piłki nożnej. Jeden zawodnik z numerem 20 na koszulce, drugi z numerem 10.
    Sebastian Szymański i Piotr ZielińskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu piłki nożnej, jeden w czerwono-białym stroju PSV Eindhoven, drugi w niebieskim stroju przeciwnika, z widoczną dynamiką i skupieniem na grze, w tle rozmazani kibice.
    Liga Mistrzów: PSV Eindhoven ograło Napoli 6:2NICOLAS TUCATAFP

