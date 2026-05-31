Ukraińcy zaskoczeni decyzją Jana Urbana. Wytknęli mu jedno

Jan Urban przejął stery reprezentacji Polski po kilku bardzo nieudanych miesiącach kadry pod wodzą Michała Probierza. Urban musiał najpierw uspokoić atmosferę wewnątrz drużyny, a dopiero potem mógł sprawić, aby Biało-Czerwoni zaczęli pokazywać lepsze piłkarskie oblicze.

Obie te rzeczy bez wątpienia mu się udały, choć ostatecznie Polacy nie zdołali osiągnąć najważniejszego z celów - zdobyć awansu na mistrzostwa świata. W barażach o mundial Polacy musieli uznać wyższość Szwedów, którzy wygrali decydujący finałowy mecz na własnym terenie.

Ukraińcy zadziwieni. Tego piłkarza im zabrakło

Wobec tego Urban może rozpocząć etap selekcji przed kolejnym cyklem. Pierwszym meczem tegoż będzie rywalizacja towarzyska z Ukrainą. Wobec tego nasi niedzielni rywale skrupulatnie przeanalizowali sytuację w szeregach reprezentacji Polski, wskazując na jedno duże zaskoczenie.

"Na towarzyski mecz z Ukrainą selekcjoner Biało-Czerwonych powołał aż pięciu debiutantów. Jednocześnie pominął Bartosza Nowaka - najlepszego piłkarza ubiegłego sezonu Ekstraklasy. Może powodem braku powołania jest fakt, że pomocnik ma już 32 lata?" - zastanawiają się dziennikarz portalu "sport.ua".

Ukraińskie media pokusiły się także o prognozę tego, co może wydarzyć się w meczu towarzyskim. "Nasza reprezentacja również boryka się z oczywistymi problemami. Niemniej jednak, to spotkanie to debiut Maldery (nowego selekcjonera przyp. red.), więc jego podopieczni z pewnością zrobią wszystko, by nie zepsuć premierowego meczu Włochowi. Prognozujemy bramkowy remis" - czytamy w tekście. Relacja z meczu Polska - Ukraina na Sport.Interia.pl.

