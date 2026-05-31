Ukraińcy oburzeni po spotkaniu z Polakami. Od razu nam to wytknęli

W niedzielę Wrocław był areną kolejnego spotkania reprezentacji Polski. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana mierzyła się z reprezentacją Ukrainy. Było to spotkanie obu drużyn, dla których marcowe baraże o awans na Mistrzostwa świata 2026 zakończyły się prawdziwym koszmarem.

Selekcjoner polskiej kadry postawił na "galowe" zestawienie, umieszczając w wyjściowym składzie m.in. Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Jakuba Kiwiora czy Sebastiana Szymańskiego. Nie przyniosło to jednak pożądanych efektów.

Ukraińcy w stolicy Dolnego Śląska popisali się zabójczą skutecznością. Do przerwy goście prowadzili za sprawą trafień Romana Jaremczuka oraz Andrija Jarmołenki. W drugiej połowie Urban dokonał aż dziewięciu zmian, lecz te nie zmieniły oblicza spotkania zakończonego porażką 0:2.

Ukraińskie media fetują triumf nad Polakami. Na te rzeczy zwrócili szczególną uwagę

Niedzielna potyczka była wyjątkowa dla reprezentacji Ukrainy. Po klęsce w barażach o Mundial 2026 tamtejsza federacja zdecydowała się zakończyć współpracę z Serhijem Rebrowem. Niedługo przed starciem z Polakami ogłoszono, że nowym selekcjonerem został Włoch Andrea Maldera.

"Fantastyczny debiut. Ukraina pokonała Polskę w meczu towarzyskim" - tak pomeczową relację zatytułował znany ukraiński portal "sport.ua". Tamtejsi dziennikarze opisując niedzielne zmagania we Wrocławiu podkreślali swoją przewagę w kluczowych momentach. Wprost przyznano, że najlepszą okazję Polacy stworzyli po fatalnym błędzie Witalija Mykolenki. Wówczas Karol Świderski stanął przed 100% szansą na gola, lecz z bliska strzelił wprost w Anatolija Trubina.

Radości nie ukrywali także dziennikarze portalu "football24.ua". W pomeczowym sprawozdaniu zwrócono szczególną uwagę na strzelca drugiego gola dla Ukrainy. Andrij Jarmołenko pokonując w 44. minucie spotkania Marcina Bułkę zanotował 47. gola w narodowych barwach. To sprawia, że doświadczony napastnik w klasyfikacji wszechczasów traci już tylko jednego gola do liderującego, legendarnego Andrija Szewczenki.

Portal "football24.ua" pisząc o meczu z Polską zwrócił uwagę również na kontekst polityczny oraz napiętą sytuację pomiędzy przedstawicielami obu nacji. Podkreślono "gwałtowny wybuch emocji oraz nacjonalistycznych haseł i prowokacji", które jednak ograniczyły się do mediów społecznościowych. Jak zauważono, na stadionie pojawiły się gwizdy podczas odgrywania ukraińskiego hymnu.

Triumf Ukraińców nad Polakami nie ubiegł również osobom odpowiedzialnym za sportowe treści na witrynie "Tribuna.com". Tamtejsi autorzy zwrócili uwagę na dwie ciekawostki statystyczne. Ukraina wygrała z Polską po raz pierwszy od 13 lat - wówczas w Charkowie Ukraina po golu Jarmołenki wygrała 1:0 z kadrą prowadzoną przez Waldemara Fornalika.

Oburzony postawą polskich kibiców był natomiast Maksym Kucher z serwisu ua-football.com. Nie szczędził on cierpkich słów.

"Spotkanie zaczęło się bardzo nieprzyjemnie. I nie mówię o kwestiach piłkarskich. Polscy "kibice" (jeśli można ich tak nazwać) buczeli przy czymkolwiek związanym z Ukrainą: rozgrzewce naszych zawodników, wyjściu piłkarzy na boisko, rozwinięciu ukraińskiej flagi w trakcie naszego hymnu. Ależ łatwo jest urazić ich kruche i wrażliwe ego [...] Polacy nie potrafili nawet strzelić gola. Ale gwizdali dobrze. W tym byli dziś lepsi niż w grze w piłkę - napisał.

Oprócz dzisiejszej wygranej oraz wspomnianego już triumfu w Charkowie Ukraińcy okazywali się lepsi od Polaków jeszcze dwukrotnie. Jak wyliczają tamtejsi dziennikarze, miało to miejsce w marcu tego samego roku, gdy Ukraina w Warszawie wygrała 3:1 oraz w rozegranym w 2008 roku towarzyskim meczu zakończonym wynikiem 1:0.

Oskar Pietuszewski w ukraińskich "kleszczach". Rywale okazali się na jego drybling odporni

Polska - Ukraina we Wrocławiu

Jan Urban





