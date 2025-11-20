Partner merytoryczny: Eleven Sports

UEFA zadecydowała ws. meczu Polska - Albania. Nagły komunikat. Już ogłosili

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Po godzinie 14 w czwartek 20 listopada wszystko stało się jasne, jeśli chodzi o drogę reprezentacji Polski na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Biało-czerwonym pozostały dwa kroki do postawienia, aby awansować na mundial, ale będą to kroki niebywale trudne. W półfinale baraży podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Albanią. Już wcześniej wiadome było, którego dnia zostanie rozegrany mecz, a teraz podano konkretny.

Polski piłkarz ubrany w czerwony dres reprezentacji stoi na tle dużego znaku UEFA, na stadionie podczas wydarzenia sportowego.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News

Choć w pewnym momencie eliminacje do mistrzostw świata nie szły po meczu Polaków i podczas ich trwania pracę stracił Michał Probierz, ostatecznie udało się zrealizować cel, jakim był awans do baraży. Przez pewien moment istniały jeszcze nadzieje na bezpośredni awans, ale reprezentacja Holandii nie dała sobie wydrzeć pierwszego miejsca i to Oranje wygrali "polską grupę" i mogą rezerwować bazę w Ameryce Północnej.

Biało-czerwonym pozostała droga, którą doskonale znamy sprzed Euro 2024. Wówczas nasza kadra również musiała grać w barażach i jak doskonale pamiętamy, udało się wywalczyć awans. Teraz również czekają na Polaków dwa dodatkowe i niebywale ważne spotkania, jeśli piłkarze chcą pojechać na mundial. W czwartkowe popołudnie poznaliśmy rywali biało-czerwonych w barażach.

Zobacz również:

Grzegorz Lato, reprezentacja Polski
Reprezentacja

Grzegorz Lato przestrzega Polaków przed barażami. "Trzeba sobie zdać sprawę"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Znana godzina meczu Polska - Albania w barażach. UEFA już poinformowała

    Losowanie sprzyjało Polakom, bo z pierwszego koszyka nie trafiliśmy na najtrudniejszych rywali. Jednak aby doszło do ewentualnego starcia w finale, drużyna Urbana najpierw musi pokonać Albańczyków. I będzie to jedyne domowe spotkanie biało-czerwonych w barażach, bo ewentualny finał zagrają na wyjeździe, a gospodarzem będzie albo reprezentacja Ukrainy albo reprezentacja Szwecji.

    Zobacz również:

    Zbigniew Boniek
    Reprezentacja

    Zbigniew Boniek o dodatkowej stawce barażów. Chodzi o Lewandowskiego

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier

      Od początku było jasne, że półfinały rozegrane zostaną 26 marca. Do tej pory nie było jednak wiadome, o której godzinie zagra Polska z Albanią. Kilka godzin po losowaniu UEFA podała szczegółowy terminarz barażów i zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie organizacji, tylko jedno spotkanie odbędzie się o innej porze. Będzie to rywalizacja Turcji z Rumunią, gdzie pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 18:00.

      Pozostałe spotkania, w tym rywalizacja biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów rozpocznie się o godzinie 20:45. O tej porze rozegrane zostaną również cztery finały barażów. Czy Polsce będzie dane zagrać w kluczowym meczu o awans na mistrzostwa świata 2026, przekonamy się 26 marca około godziny 23, a w przypadku ewentualnej dogrywki i karnych nawet przed północą.

      Zobacz również:

      Ukraina zagra w barażach o MŚ 2026
      Reprezentacja

      Bez szans na baraż z Ukrainą w Polsce? Listkiewicz: Wybrałbym inne miejsce

      Przemysław Langier
      Przemysław Langier
      DJB: Reprezentacja Polski jak czasy Samoobrony w polskim SejmieDo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
      Trójka piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu piłkarskiego na stadionie, środkowy zawodnik wskazuje ręką, po bokach stoją dwaj inni piłkarze, w tle zamazana publiczność.
      Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez barażeMateusz Slodkowski - UEFAGetty Images
      Czterech piłkarzy w trakcie meczu, dwóch w czerwonych strojach reprezentacji Albanii i dwóch w białych strojach reprezentacji Polski, intensywnie walczących o piłkę na boisku.
      Robert Lewandowski w meczu Polska - Albania, 27.03.2023 r.Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja