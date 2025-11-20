UEFA zadecydowała ws. meczu Polska - Albania. Nagły komunikat. Już ogłosili

Choć w pewnym momencie eliminacje do mistrzostw świata nie szły po meczu Polaków i podczas ich trwania pracę stracił Michał Probierz, ostatecznie udało się zrealizować cel, jakim był awans do baraży. Przez pewien moment istniały jeszcze nadzieje na bezpośredni awans, ale reprezentacja Holandii nie dała sobie wydrzeć pierwszego miejsca i to Oranje wygrali "polską grupę" i mogą rezerwować bazę w Ameryce Północnej.

Biało-czerwonym pozostała droga, którą doskonale znamy sprzed Euro 2024. Wówczas nasza kadra również musiała grać w barażach i jak doskonale pamiętamy, udało się wywalczyć awans. Teraz również czekają na Polaków dwa dodatkowe i niebywale ważne spotkania, jeśli piłkarze chcą pojechać na mundial. W czwartkowe popołudnie poznaliśmy rywali biało-czerwonych w barażach.

Znana godzina meczu Polska - Albania w barażach. UEFA już poinformowała

Losowanie sprzyjało Polakom, bo z pierwszego koszyka nie trafiliśmy na najtrudniejszych rywali. Jednak aby doszło do ewentualnego starcia w finale, drużyna Urbana najpierw musi pokonać Albańczyków. I będzie to jedyne domowe spotkanie biało-czerwonych w barażach, bo ewentualny finał zagrają na wyjeździe, a gospodarzem będzie albo reprezentacja Ukrainy albo reprezentacja Szwecji.

Od początku było jasne, że półfinały rozegrane zostaną 26 marca. Do tej pory nie było jednak wiadome, o której godzinie zagra Polska z Albanią. Kilka godzin po losowaniu UEFA podała szczegółowy terminarz barażów i zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie organizacji, tylko jedno spotkanie odbędzie się o innej porze. Będzie to rywalizacja Turcji z Rumunią, gdzie pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 18:00.

Pozostałe spotkania, w tym rywalizacja biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów rozpocznie się o godzinie 20:45. O tej porze rozegrane zostaną również cztery finały barażów. Czy Polsce będzie dane zagrać w kluczowym meczu o awans na mistrzostwa świata 2026, przekonamy się 26 marca około godziny 23, a w przypadku ewentualnej dogrywki i karnych nawet przed północą.

DJB: Reprezentacja Polski jak czasy Samoobrony w polskim Sejmie Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Robert Lewandowski w meczu Polska - Albania, 27.03.2023 r. Andrzej Iwańczuk/Reporter East News