UEFA potwierdza ws. reprezentacji Polski. Zagra poza Warszawą. Podano miasto
Polscy piłkarze jedynie jako widzowie podziwiali tegoroczny mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Podopieczni Jana Urbana jednak niebawem wrócą do akcji, ponieważ rozpocznie się Liga Narodów. UEFA dzień po finale mistrzostw świata potwierdziła ważną informację dotyczącą domowego spotkania ze Szwedami. "Biało-Czerwoni" znów przeniosą się do Wrocławia.
Nasi rodacy Ligę Narodów rozpoczną w niezbyt dobrych nastrojach. Nie dość, że nie awansowali na niedawno zakończony mundial, to dodatkowo pożegnali się z najwyższą dywizją europejskich rozgrywek. Podopieczni Jana Urbana chcą szybko powrócić do elity, ale czeka ich trudne zadanie, ponieważ zagrają z niewygodnymi zespołami. Ciekawie zapowiadają się zwłaszcza potyczki przeciwko Szwedom.
To właśnie Skandynawowie naszym kosztem zapewnili sobie bilety do Ameryki Północnej. "Biało-Czerwoni" marzą więc o skutecznym rewanżu. Kibice w poniedziałek otrzymali ważne informacje dotyczące domowego spotkania. Na oficjalnej stronie UEFA pojawiła się informacja, iż obie drużyny skonfrontują się nie na stołecznym PGE Narodowym, a na wrocławskiej Tarczyński Arena. Pierwszy gwizdek wybrzmi dokładnie 17 listopada o godzinie 20:45.
Liga Narodów UEFA. Polska zagra ze Szwecją w listopadzie. Mecz odbędzie się we Wrocławiu
Niestety ze stolicy Dolnego Śląska zawodnicy Jana Urbana nie mają najlepszych wspomnień. Jak wspominaliśmy na wstępie, całkiem niedawno towarzysko mierzyli się z Ukraińcami. Przyjezdni wygrali dość pewnie, bo 2:0. Od razu na pokonaną drużynę wylała się wtedy fala krytyki. "Od trzech meczów nie mamy drużyny narodowej. Te trzy mecze i ten dzisiejszy to jest po prostu futbolowa katastrofa" - mówił między innymi Jan Tomaszewski w rozmowie z Super Expressem.
O ile wtedy porażka uszła Polakom płazem, bo był to sparing, o tyle teraz każdy punkt może okazać się na wagę złota. Kibice na pewno nie zawiodą i szczelnie wypełnią trybuny. Pozostaje im tylko czekać na oficjalne komunikaty Polskiego Związku Piłki nożnej dotyczące sprzedaży wejściówek. Tekstowa relacja na żywo z tej potyczki w Interia Sport.
Terminarz spotkań Polaków w Lidze Narodów UEFA:
25.09.2026, 20:45: Polska - Bośnia i Hercegowina
28.09.2026, 20:45: Szwecja - Polska
2.10.2026, 20:45: Polska - Rumunia
5.10.2026, 20:45: Bośnia i Hercegowina - Polska
14.11.2026, 20:45: Rumunia - Polska
17.11.2026, 20:45: Polska - Szwecja