UEFA potwierdza ws. reprezentacji Polski. Zagra poza Warszawą. Podano miasto

Nasi rodacy Ligę Narodów rozpoczną w niezbyt dobrych nastrojach. Nie dość, że nie awansowali na niedawno zakończony mundial, to dodatkowo pożegnali się z najwyższą dywizją europejskich rozgrywek. Podopieczni Jana Urbana chcą szybko powrócić do elity, ale czeka ich trudne zadanie, ponieważ zagrają z niewygodnymi zespołami. Ciekawie zapowiadają się zwłaszcza potyczki przeciwko Szwedom.

To właśnie Skandynawowie naszym kosztem zapewnili sobie bilety do Ameryki Północnej. "Biało-Czerwoni" marzą więc o skutecznym rewanżu. Kibice w poniedziałek otrzymali ważne informacje dotyczące domowego spotkania. Na oficjalnej stronie UEFA pojawiła się informacja, iż obie drużyny skonfrontują się nie na stołecznym PGE Narodowym, a na wrocławskiej Tarczyński Arena. Pierwszy gwizdek wybrzmi dokładnie 17 listopada o godzinie 20:45.

Liga Narodów UEFA. Polska zagra ze Szwecją w listopadzie. Mecz odbędzie się we Wrocławiu

Niestety ze stolicy Dolnego Śląska zawodnicy Jana Urbana nie mają najlepszych wspomnień. Jak wspominaliśmy na wstępie, całkiem niedawno towarzysko mierzyli się z Ukraińcami. Przyjezdni wygrali dość pewnie, bo 2:0. Od razu na pokonaną drużynę wylała się wtedy fala krytyki. "Od trzech meczów nie mamy drużyny narodowej. Te trzy mecze i ten dzisiejszy to jest po prostu futbolowa katastrofa" - mówił między innymi Jan Tomaszewski w rozmowie z Super Expressem.

O ile wtedy porażka uszła Polakom płazem, bo był to sparing, o tyle teraz każdy punkt może okazać się na wagę złota. Kibice na pewno nie zawiodą i szczelnie wypełnią trybuny. Pozostaje im tylko czekać na oficjalne komunikaty Polskiego Związku Piłki nożnej dotyczące sprzedaży wejściówek. Tekstowa relacja na żywo z tej potyczki w Interia Sport.

Terminarz spotkań Polaków w Lidze Narodów UEFA:

25.09.2026, 20:45: Polska - Bośnia i Hercegowina

28.09.2026, 20:45: Szwecja - Polska

2.10.2026, 20:45: Polska - Rumunia

5.10.2026, 20:45: Bośnia i Hercegowina - Polska

14.11.2026, 20:45: Rumunia - Polska

17.11.2026, 20:45: Polska - Szwecja

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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