UEFA ogłosiła, reprezentacja Polski już wie. Cztery mecze w dziesięć dni

Tomasz Chabiniak

Reprezentacja Polski poznała szczegółowy terminarz meczów w nadchodzącej edycji Ligi Narodów na sezon 2026/27. Po raz pierwszy kadra zagra w dywizji B, gdzie zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Pierwsze cztery mecze rozegra w ciągu dziesięciu dni, a wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45.

Uścisk dłoni pomiędzy polskim piłkarzem w białej koszulce z czerwonymi akcentami a mężczyzną w niebieskiej koszuli na tle stadionu wypełnionego kibicami.
Jan Urban znalazł wspólny język z Robertem LewandowskimANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Choć najważniejsze kadry narodowe świata skupiają się na mistrzostwach świata lub barażach do nich, czas po mundialu się przecież nie zatrzyma. UEFA już pracuje nad nachodzącą edycją Ligi Narodów, w czwartek odbyło się losowanie grup. Po raz pierwszy od powstania formatu w 2018 roku reprezentacja Polski znalazła się w dywizji B. Spadła z elity w listopadzie 2024 r., jeszcze za kadencji Michała Probierza.

Cały 2025 r. był poświęcony eliminacjom do czempionatu globu z domieszką sparingów. Po turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, a przed kwalifikacjami do Euro 2028 koncentracja nałoży się właśnie na Nations League.

Los przydzielił Polsce Bośnię i Hercegowinę, Rumunię i Szwecję, z którą być może spotkamy się 31 marca w finale barażów. Fizycznie do nas wylosowana została kulka Kosowa, ale ze względu na obostrzenia UEFA (Bośniacy nie uznają niepodległości tego państwa) ten zespół został przeniesiony o grupę dalej.

    W piątek europejska centrala ogłosiła terminarz meczów. Pamiętajmy, że nowością jest połączone wrześniowe i październikowe zgrupowanie. Oznacza to, że w odstępie dziesięciu dni nasza kadra rozegra aż cztery mecze. Zacznie od przyjęcia Bośni i Hercegowiny, następnie uda się do Szwecji. Już w październiku ugości Rumunię oraz pojedzie na rewanż do Bośniaków.

    Wszystkie sześć spotkań zostanie rozegranych o 20:45.

    Terminarz meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2026/27:

    Piątek 25 września, 20:45 - Polska vs Bośnia i Hercegowina
    Poniedziałek 28 września, 20:45 - Szwecja vs Polska
    Piątek 2 października, 20:45 - Polska vs Rumunia
    Poniedziałek 5 października, 20:45 - Bośnia i Hercegowina vs Polska
    Sobota 14 listopada, 20:45 - Rumunia vs Polska
    Wtorek 17 listopada, 20:45 - Polska vs Szwecja

    UEFA bezwzględna. Mecz Polaków "skasowany" od razu po losowaniu. Za duże ryzyko

    Trener w czerwonej bluzie z logo Polskiego Związku Piłki Nożnej i sponsora gestykuluje podczas meczu lub treningu na tle żółtych trybun.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi w tłumie, skupiony, na tle rozmytych postaci w jasnym otoczeniu.
     Aleksander CeferinGiuseppe MaffiaAFP
    Mężczyzna w czerwonej koszulce udzielający wywiadu podczas konferencji prasowej, na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
    Robert LewandowskiLUKASZ KALINOWSKIEast News
