UEFA ogłosiła, reprezentacja Polski już wie. Cztery mecze w dziesięć dni
Reprezentacja Polski poznała szczegółowy terminarz meczów w nadchodzącej edycji Ligi Narodów na sezon 2026/27. Po raz pierwszy kadra zagra w dywizji B, gdzie zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Pierwsze cztery mecze rozegra w ciągu dziesięciu dni, a wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45.
Choć najważniejsze kadry narodowe świata skupiają się na mistrzostwach świata lub barażach do nich, czas po mundialu się przecież nie zatrzyma. UEFA już pracuje nad nachodzącą edycją Ligi Narodów, w czwartek odbyło się losowanie grup. Po raz pierwszy od powstania formatu w 2018 roku reprezentacja Polski znalazła się w dywizji B. Spadła z elity w listopadzie 2024 r., jeszcze za kadencji Michała Probierza.
Cały 2025 r. był poświęcony eliminacjom do czempionatu globu z domieszką sparingów. Po turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, a przed kwalifikacjami do Euro 2028 koncentracja nałoży się właśnie na Nations League.
Los przydzielił Polsce Bośnię i Hercegowinę, Rumunię i Szwecję, z którą być może spotkamy się 31 marca w finale barażów. Fizycznie do nas wylosowana została kulka Kosowa, ale ze względu na obostrzenia UEFA (Bośniacy nie uznają niepodległości tego państwa) ten zespół został przeniesiony o grupę dalej.
W piątek europejska centrala ogłosiła terminarz meczów. Pamiętajmy, że nowością jest połączone wrześniowe i październikowe zgrupowanie. Oznacza to, że w odstępie dziesięciu dni nasza kadra rozegra aż cztery mecze. Zacznie od przyjęcia Bośni i Hercegowiny, następnie uda się do Szwecji. Już w październiku ugości Rumunię oraz pojedzie na rewanż do Bośniaków.
Wszystkie sześć spotkań zostanie rozegranych o 20:45.
Terminarz meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2026/27:
Piątek 25 września, 20:45 - Polska vs Bośnia i Hercegowina
Poniedziałek 28 września, 20:45 - Szwecja vs Polska
Piątek 2 października, 20:45 - Polska vs Rumunia
Poniedziałek 5 października, 20:45 - Bośnia i Hercegowina vs Polska
Sobota 14 listopada, 20:45 - Rumunia vs Polska
Wtorek 17 listopada, 20:45 - Polska vs Szwecja