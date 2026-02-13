UEFA ogłosiła, reprezentacja Polski już wie. Cztery mecze w dziesięć dni

Choć najważniejsze kadry narodowe świata skupiają się na mistrzostwach świata lub barażach do nich, czas po mundialu się przecież nie zatrzyma. UEFA już pracuje nad nachodzącą edycją Ligi Narodów, w czwartek odbyło się losowanie grup. Po raz pierwszy od powstania formatu w 2018 roku reprezentacja Polski znalazła się w dywizji B. Spadła z elity w listopadzie 2024 r., jeszcze za kadencji Michała Probierza.

Cały 2025 r. był poświęcony eliminacjom do czempionatu globu z domieszką sparingów. Po turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, a przed kwalifikacjami do Euro 2028 koncentracja nałoży się właśnie na Nations League.

Los przydzielił Polsce Bośnię i Hercegowinę, Rumunię i Szwecję, z którą być może spotkamy się 31 marca w finale barażów. Fizycznie do nas wylosowana została kulka Kosowa, ale ze względu na obostrzenia UEFA (Bośniacy nie uznają niepodległości tego państwa) ten zespół został przeniesiony o grupę dalej.

W piątek europejska centrala ogłosiła terminarz meczów. Pamiętajmy, że nowością jest połączone wrześniowe i październikowe zgrupowanie. Oznacza to, że w odstępie dziesięciu dni nasza kadra rozegra aż cztery mecze. Zacznie od przyjęcia Bośni i Hercegowiny, następnie uda się do Szwecji. Już w październiku ugości Rumunię oraz pojedzie na rewanż do Bośniaków.

Wszystkie sześć spotkań zostanie rozegranych o 20:45.

Terminarz meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2026/27:

Piątek 25 września, 20:45 - Polska vs Bośnia i Hercegowina

Poniedziałek 28 września, 20:45 - Szwecja vs Polska

Piątek 2 października, 20:45 - Polska vs Rumunia

Poniedziałek 5 października, 20:45 - Bośnia i Hercegowina vs Polska

Sobota 14 listopada, 20:45 - Rumunia vs Polska

Wtorek 17 listopada, 20:45 - Polska vs Szwecja

