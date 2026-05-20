UEFA ogłasza duże zmiany. Tak Polska powalczy o mundial. Nowy format

W środę w Stambule zebrał się Komitet Wykonawczy UEFA. Po "gruntownym przeglądzie obecnych formatów rozgrywek i szerokich konsultacjach ze wszystkimi stowarzyszeniami członkowskimi" podjął decyzję o zmianie formatu Ligi Narodów oraz tzw. European Qualifiers, czyli eliminacji do mistrzostw Europy i europejskich eliminacji do mistrzostw świata od 2028 roku.

Zamiast czterech dywizji w Nations League (od edycji 2028/2029) będą teraz trzy 18-drużynowe. Dywizja będzie się dzielić na trzy grupy po 6 ekip (wyjątkowo jedna w dywizji C będzie ich liczyć 7 i zacznie zmagania wcześniej). Każda reprezentacja rozegra 6 meczów z łącznie pięcioma rywalami - mecz i rewanż przeciwko rywalowi z tego samego koszyka oraz pojedyncze spotkania z przeciwnikami z innych koszyków. Ta decyzja ma zapewne zwiększyć liczbę hitów pomiędzy najlepszymi kadrami kontynentu.

Z kolei ćwierćfinały, final four LN oraz baraże o utrzymanie i awans w dywizjach pozostaną w "starym" systemie.

Zmiany w eliminacjach w strefie UEFA. Inny rodzaj walki od MŚ 2030 i EURO 2032

Jak zaś za 2 lata będą wyglądać eliminacje EURO i czempionatu globu? Zostaną podzielone na dwie ligi. W tej 1. wystąpią reprezentacje z dywizji A i B Ligi Narodów, a w 2. te z dywizji C.

W League 1 będą 3 grupy po 12 zespołów. Każda drużyna zagra 6 meczów z sześcioma różnymi oponentami (dwoma z każdego koszyka), po 3 u siebie i na wyjeździe. To system podobny do tego z Ligi Konferencji, gdzie zaledwie 6 spotkań decyduje o dalszym losie danego zespołu.

W League 2 będą 3 grupy po 6 zespołów (ewentualnie jedna z siedmioma), więc identycznie jak w Lidze Narodów.

Najwyżej sklasyfikowani awansują do turniejów bezpośrednio, kolejni powalczą w barażach. Nie wiadomo jeszcze dokładnie po ile zespołów to będzie. Według Mateusza Ligęzy z Radia ZET po 6. Mowa o eliminacjach EURO, bo jak wiadomo, na tę imprezę jedzie 24 uczestników, a na czempionat globu Europa "wysyła" ich 16.

O rozstawieniu na League 1 i League 2 będzie decydować ranking UEFA. Kadry z miejsc 37-54 porywalizują w tej drugiej. Kibice spekulują, że niektórzy będą celowo starać się obniżyć swój ranking, by znaleźć się w League 2 i mieć teoretycznie łatwiej w awansie na ME/MŚ.

- Nowy format poprawi równowagę rozgrywek, zmniejszy liczbę 'martwych' meczów (prawdopodobnie chodzi o starcia potentatów ze słabeuszami - red.), zaoferuje kibicom bardziej atrakcyjne i dynamiczne rozgrywki, a jednocześnie zagwarantuje uczciwe szanse na awans dla wszystkich drużyn i to bez konieczności dodawania dodatkowych terminów do kalendarza - powiedział prezes UEFA Alexander Ceferin.

Ogólnie rzecz biorąc, zmiany te zwiększą wartość męskiej piłki reprezentacyjnej pod egidą UEFA. Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie nowego systemu rozgrywek

"Koncepcja będzie dopracowywana w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a następnie zostanie przedstawiona do ostatecznego zatwierdzenia szczegółowego formatu na kolejnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu. Pełna analiza nowego formatu zostanie zaprezentowana na konferencji prasowej po tym spotkaniu" - napisała UEFA.

