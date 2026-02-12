UEFA bezwzględna. Mecz Polaków "skasowany" od razu po losowaniu. Za duże ryzyko
W czwartkowe popołudnie reprezentacja Polski poznała rywali w kolejnej edycji Ligi Narodów. O przydziale drużyn do poszczególnych grup nie decydował wyłącznie ślepy los. Z tego względu w ostatniej fazie ceremonii przeprowadzonej w Brukseli doszło do sporego zamieszania. Wylosowane do polskiej grupy Kosowo od razu zostało stamtąd... relegowane. Sport po raz kolejny musiał ustąpić miejsca polityce.
Przed nami już piąta edycja Ligi Narodów UEFA. Po raz pierwszy w krótkiej historii rozgrywek "Biało-Czerwoni" nie zagrają w elicie. W poprzednim cyklu zostali zdegradowani do dywizji B.
W czwartek losowani byliśmy z pierwszego koszyka. W teorii oznaczało to możliwość uniknięcia najsilniejszych rywali. Fakt, nie bez znaczenia, ponieważ rezultaty osiągane w LN będą miały wpływ na rozstawienie przed losowaniem eliminacji Euro 2028.
Nie będzie historycznego meczu Polska - Kosowo. Losowanie ręcznie sterowane. UEFA pilnuje twardych zasad
Polska trafiła do grupy B4, a jej rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Ekipa "Trzech Koron" to nasz potencjalny rywal w zbliżających się barażach o mundial. Jeśli obie drużyny przebrną przez półfinały, zagrają o bezpośredni awans.
W trakcie brukselskiego losowania doszło do sporego zamieszania. Komentator TVP Sport był nawet przekonany, że to, co widzi na ekranie, to błędnie zaprezentowana grafika. Prawda okazała się jednak inna.
Do grupy z Polakami trafiła początkowo reprezentacja Kosowa, która nigdy jeszcze przeciwko nam nie grała. Nie mogła jednak w tym miejscu zostać ani chwili, ponieważ... czekała już tam Bośnia i Hercegowina. Z powodów politycznych konfrontacja obu krajów na murawie nie wchodzi obecnie w grę. To jedna z twardych zasad regulaminu rozgrywek sygnowanego przez UEFA.
To był ten moment, kiedy należało przejść na ręczne sterowanie ceremonią losowania. Dokonano prostej roszady. Do grupy B4 dokooptowano awaryjnie Szwecję. A Kosowianie trafili na jej miejsce do grupy B3.
Zwycięzcy grup awansują do dywizji A. Ekipy z miejsc dwa i trzy zagrają baraże - odpowiedni o awans szczebel wyżej i zachowanie miejsca w dywizji B. Ostatni zespół w stawce spada do dywizji C.
Pierwsza kolejka gier 24-26 września. Finisz rywalizacji grupowej zaplanowano na połowę listopada.