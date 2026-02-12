UEFA bezwzględna. Mecz Polaków "skasowany" od razu po losowaniu. Za duże ryzyko

W czwartkowe popołudnie reprezentacja Polski poznała rywali w kolejnej edycji Ligi Narodów. O przydziale drużyn do poszczególnych grup nie decydował wyłącznie ślepy los. Z tego względu w ostatniej fazie ceremonii przeprowadzonej w Brukseli doszło do sporego zamieszania. Wylosowane do polskiej grupy Kosowo od razu zostało stamtąd... relegowane. Sport po raz kolejny musiał ustąpić miejsca polityce.

Trener reprezentacji Polski w stroju służbowym stoi na boisku obok zawodnika w koszulce z nazwiskiem Lewandowski, który trzyma ręce za głową w geście rozczarowania. Zawodnik ma założoną opaskę kapitana.
Selekcjoner Jan Urban i kapitan kadry Robert Lewandowski Łukasz ŻurekNewspix.pl

Przed nami już piąta edycja Ligi Narodów UEFA. Po raz pierwszy w krótkiej historii rozgrywek "Biało-Czerwoni" nie zagrają w elicie. W poprzednim cyklu zostali zdegradowani do dywizji B.

W czwartek losowani byliśmy z pierwszego koszyka. W teorii oznaczało to możliwość uniknięcia najsilniejszych rywali. Fakt, nie bez znaczenia, ponieważ rezultaty osiągane w LN będą miały wpływ na rozstawienie przed losowaniem eliminacji Euro 2028.

Grupy rozlosowane, wszystko jasne. Oto rywale Polaków w Lidze Narodów

Nie będzie historycznego meczu Polska - Kosowo. Losowanie ręcznie sterowane. UEFA pilnuje twardych zasad

Polska trafiła do grupy B4, a jej rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Ekipa "Trzech Koron" to nasz potencjalny rywal w zbliżających się barażach o mundial. Jeśli obie drużyny przebrną przez półfinały, zagrają o bezpośredni awans.

W trakcie brukselskiego losowania doszło do sporego zamieszania. Komentator TVP Sport był nawet przekonany, że to, co widzi na ekranie, to błędnie zaprezentowana grafika. Prawda okazała się jednak inna.

Do grupy z Polakami trafiła początkowo reprezentacja Kosowa, która nigdy jeszcze przeciwko nam nie grała. Nie mogła jednak w tym miejscu zostać ani chwili, ponieważ... czekała już tam Bośnia i Hercegowina. Z powodów politycznych konfrontacja obu krajów na murawie nie wchodzi obecnie w grę. To jedna z twardych zasad regulaminu rozgrywek sygnowanego przez UEFA.

    To był ten moment, kiedy należało przejść na ręczne sterowanie ceremonią losowania. Dokonano prostej roszady. Do grupy B4 dokooptowano awaryjnie Szwecję. A Kosowianie trafili na jej miejsce do grupy B3.

    Zwycięzcy grup awansują do dywizji A. Ekipy z miejsc dwa i trzy zagrają baraże - odpowiedni o awans szczebel wyżej i zachowanie miejsca w dywizji B. Ostatni zespół w stawce spada do dywizji C.

    Pierwsza kolejka gier 24-26 września. Finisz rywalizacji grupowej zaplanowano na połowę listopada.

      Mężczyzna w czerwonej koszulce z godłem Polski siedzi przy mikrofonie podczas konferencji prasowej, w tle ścianka z logotypami sponsorów i reprezentacji
      Robert LewandowskiLUKASZ KALINOWSKIEast News
