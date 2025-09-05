Udany rewanż Polaków i bezcenne punkty w eliminacjach. Wielki powrót Jerzego Brzęczka

Euro 2025 U-21 zakończyło się klęską "Biało-Czerwonych" - młodzi Polacy nie tylko nie wyszli z grupy, ale i przegrali wszystkie swoje trzy mecze, ulegając kolejno Gruzji, Portugalii i Francji.

Tuż po wakacjach "Orły" - już pod wodzą nowego selekcjonera, Jerzego Brzęczka - rozpoczęły jednak zmagania o awans na następny turniej mistrzowski "Starego Kontynentu" i w piątkowy wieczór podjęły na stadionie Cracovii gości z Macedonii Północnej. Celem było zdobycie nie tylko pierwszych, ważnych punktów do tabeli, ale i swoiste zrewanżowanie się rywalom z Półwyspu Bałkańskiego za porażkę w sparingu z czerwca 2024 r.

Polska - Macedonia Północna w el. ME 2027 U-21: Przebieg i wynik pierwszej połowy spotkania

Reprezentanci Polski zaczęli szturmować bramkę rywali od mniej więcej 2. minuty - wówczas to przez szeregi obrońców próbował przedzierać się m.in. Drachal, ale ostatecznie żaden z naszych piłkarzy nie zdołał oddać strzału.

Kolejne minuty upływały pod znakiem dalszej inicjatywy po stronie "Orłów" - do ataku flanką ruszył m.in. Rózga, który jednak dopuścił się faulu. Macedończycy dopiero w 8. minucie zdołali nieco postraszyć swych oponentów - dośrodkowanie Danewa zostało jednak skutecznie wybite.

Tymczasem w 11. minucie Nowak napędził kolejną ofensywę gospodarzy i doskonale wypatrzył w polu karnym Drachala - ten złożył się do przewrotki, ale... chybił, choć tak czy inaczej była to ciekawa próba, która zresztą poderwała kibiców z krzesełek na stadionie przy ul. Kałuży.

Kolejne chwile upływały na mozolnym budowaniu ataków pozycyjnych przez Polaków, aż w końcu po mniej więcej kwadransie gry znów udało się dośrodkować na Drachala - ten jednak nie opanował odskakującej futbolówki i bramkarz Ljupcze Dżekow mógł odetchnąć z ulgą.

Niedługo potem reprezentacja Polski rozegrała rzut wolny - miękka wrzutka górą ostatecznie, po krótkim zamieszaniu, zakończyła się przejęciem piłki przez Pieńkę, który jednak przypadkowo dokonał faulu w ataku i z całej akcji były nici.

W 20. minucie po raz kolejny uaktywnił się z przodu Kowalczyk, który sprytnie zgrał podanie do Nowaka - ten jednak po raz kolejny został zablokowany przez jednego z defensorów. Podopieczni Brzęczka cały czas kontrolowali zdarzenia na murawie, ale brakowało im odpowiedniego wykończenia.

Dwie minuty później Polska w końcu wyszła na prowadzenie - Pieńko kolejny raz ruszył prawym skrzydłem, chwilę podryblował, po czym oddał strzał trafiając w interweniującego Dailoskiego. Piłka po rykoszecie następnie odbiła się od Zendelowskiego i wpadła do siatki - trafienie samobójcze dało nam więc rezultat 1:0.

W 26. minucie Zendelowski miał tymczasem szansę na zagrożenie bramce Abramowicza - jego dośrodkowanie z rzutu wolnego zostało jednak wybite na Drachala, a ten zagrał długą piłkę w stronę Kozubala. Gracz Lecha chciał odgrywać od razu do Rózgi, ale ten nie zdołał dosięgnąć futbolówki nim ta trafiła za linię boczną.

Nie minęła chwila i Rózga znów groźnie wprowadzał piłkę w okolice piątego metra, ale Pieńko nie zdołał zamienić tego zagrania na uderzenie głową. Grunt jednak palił się Macedończykom pod nogami.

Po około 30 minutach gry Dżordże Dżekow doskonale odnalazł swym podaniem Trajkowa, ale na szczęście Abramowicz zdołał przejąć piłkę nim oponent oddał strzał. W odpowiedzi Pieńko najpierw próbował grać na któregoś z kolegów przed bramką Macedonii, a potem okazji do strzału szukał też Rózga, ale przy tym... niestety "zanurkował", co sędzia ukarał żółtym kartonikiem.

W 35. minucie Dżekow wyłapał wrzutkę na Kowalczyka, natomiast znowu było widać, że rywalizacja robiła się mocno jednostronna. Po czterech minutach ciekawą próbę zaprezentował Bogacz, który starał się podać do centralnie ustawionego Drachala - ten minimalnie nie sięgnął piłki nogą, a była to doskonała szansa na podwyższenie prowadzenia.

Krótko przed przerwą ekipa gości zaliczyła pewien zryw w ofensywie, który zakończył się uderzeniem Zendelowskiego spoza "szesnastki" - strzał ten przeleciał jednak wysoko nad poprzeczką i Abramowicz nawet nie musiał specjalnie gimnastykować się w kwestii jego asekuracji.

Tym samym do przerwy rezultat nie uległ zmianie - "Biało-Czerwoni" zeszli do szatni ze skromną przewagą bramkową.

Polska - Macedonia Północna w el. ME 2027 U-21: Przebieg i wynik drugiej połowy spotkania

Po zmianie stron gospodarze znów byli tymi, którzy rozpoczęli ostrzeliwanie bramki - Drachal w 48. minucie zagrał na Pieńkę, ten uderzył mocno, ale bramkarz Macedonii skutecznie zatrzymał tę próbę.

Chwilę później - jak można rzec - role się odwróciły i to Pieńko zagrywał do Drachala, ale ten nie był wówczas w stanie skierować piłki do siatki. Nie minął moment i atak na bramkę chciał wykonać Rózga - przymierzył się do przewrotki, ale chybił.

W 54. minucie świetnym podaniem w obrębie "szesnastki" został obsłużony Rózga, ale wyglądało to tak, jakby piłkarz... sam był zaskoczony, że futbolówka do niego dotarła. Tym samym nie skorzystał z okazji do zdobycia bramki.

Niedługo potem "Orły" miały dogodną szansę na zagrożenie Dżekowowi z rzutu wolnego - Kozubal wykonał ciekawą próbę płaskim uderzeniem, ale golkiper skutecznie interweniował - podobnie jak w 56. minucie, kiedy to zatrzymał strzał Pieńki.

Dopiero potem Macedończycy zdołali w końcu stworzyć jakieś poważniejsze zagrożenie na połowie Polaków - dośrodkowanie Zendelowskiego zostało jednak bezbłędnie wyłapane przez Abramowicza. Niejako w ramach riposty zaraz potem swojej szansy szukał na przeciwległym krańcu murawy Bogacz, ale został złapany na spalonym.

W 65. minucie Reguła, który zaledwie chwilę wcześniej zameldował się na boisku, ruszył rajdem na lewym skrzydle - wywiódł on w pole Meliqiego, po czym oddał cudowny strzał z okolic 12. - 13. metra i nie dał szans golkiperowi. Było 2:0 dla piłkarzy Brzęczka.

Tymczasem w 68. minucie kolejny świeży zmiennik - Pietuszewski - także ruszył lewą flanką i... również zdobył gola, trafiając do siatki po strzale z granicy pola karnego. Macedonia Północna stanęła tym samym w zasadzie pod ścianą.

W 75. minucie dla odmiany gospodarze zaatakowali prawą stroną - i znów bardzo aktywny był tu Reguła, ale tym razem do futbolówki szybciej dopadł bramkarz "Czerwonych Lwów", który odważnie wręcz wślizgnął się pod nogi oponenta.

Mniej więcej pięć minut później kapitan naszej kadry, Pieńko, podjął próbę dobicia przeciwników, ale tym razem został skutecznie zatrzymany przez Dailoskiego. Następne minuty upływały zaś pod znakiem mocnej walki od pola karnego do pola karnego, ale bez konkretów którejkolwiek ze stron.

Koniec końców żadna bramka już nie padła, choć "Orły" atakowały do ostatnich sekund starcia. Polska wygrała z Macedonią Północną 3:0 i odnotowała w ten sposób mocne wejście w el. ME.

El. ME 2027 U-21: Polacy kolejny mecz zagrają z Armenią

"Biało-Czerwoni" swój kolejny mecz kwalifikacyjny rozegrają 9 września przeciwko Armenii - tym razem na wyjeździe. W eliminacyjnej grupie E znalazły się ponadto Włochy, Czarnogóra oraz Szwecja.

Następne Euro odbędzie się w czerwcu 2027 - gospodarzami będą wówczas Serbia i Albania.

Jerzy Brzęczek Michal Dubiel/REPORTER East News

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP