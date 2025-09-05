Udany debiut Urbana, a tu nagłe ostrzeżenie dla Polaków. Osąd był bezlitosny

Kiedy Polacy jechali do Rotterdamu, niewielu kibiców i ekspertów zakładało, że mogą oni przywieźć korzystny wynik, a jednak. Niemoc Holendrów i świetna akcja zakończona strzałem Matty'ego Casha sprawiły, że w debiucie Jana Urbana biało-czerwoni zremisowali 1:1 z Holandią i na nowo rozpalili nadzieję na awans do mistrzostw świata.

Po spotkaniu oczywiście do czerwoności rozgrzał się internet, a oprócz kolejnych komentarzy internautów, nie zabrakło również programów na żywo z udziałem byłych piłkarzy i osób ze środowiska piłkarskiego. Podczas jednego z nich, na "Kanale Sportowym", Mateusz Borek ujawnił, co działo się w szatni reprezentacji po remisie. Następnego dnia z kolei, Igor Lewczuk postanowił przestrzec Jana Urbana przed kolejnym meczem.

Godziny po meczu Polaków nadeszła przestroga. Urban nie może tego zlekceważyć

Były reprezentant Polski już teraz, kiedy nie opadły jeszcze emocje po remisie, wskazuje bowiem, że w starciu z Finlandią - paradoksalnie - może być jeszcze trudniej, niż podczas starcia z Rotterdamie

Litwa - Malta. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Trener Urban bardzo dobrze zadebiutował. Powiedział, że ten remis się nie będzie liczył, jeżeli my nie wygramy z Finlandią... To będzie diametralnie inny mecz - jeśli chodzi, o sposób gry. Tam trzeba będzie tworzyć, a nie przeszkadzać - analizował Lewczuk.

Były piłkarz m.in. Jagiellonii Białystok, Ruchu Chorzów, Legii Warszawa i Girondins Bordeaux, przy okazji ocenił styl gry reprezentacji Polski i wskazał, że piłkarze prowadzeni przez Urbana pokazali dokładnie to, czego się po nich spodziewał - wykonując po prostu swoje obowiązki w starciu z trudnym rywalem.

- Jeżeli chodzi o sposób naszej gry. Szału nie było, bo nie mogło być. Oczekiwanie tego, że my będziemy prowadzić grę, koronkowo rozgrywać, to była taka mrzonka i delikatna naiwność. Nie można oczekiwać, że trener Urban - mając 2-3 treningi, stworzy monolit i grupę, która będzie idealnie się przesuwała. Więc z gry też jestem w miarę zadowolony. Nie oczekiwałem fajerwerków. Oczekiwałem ciężkiej pracy - skwitował.

Kolejne spotkanie, z Finlandią, Polacy rozegrają już w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po czterech meczach biało-czerwoni zajmują 2. miejsce w grupie, mając 7 punktów na koncie - tyle samo, co Holandia.

Jan Urban potrafi krzyknąć Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News