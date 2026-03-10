Ubiegli Urbana, wyciekły plany selekcjonera. Oni mają dostać powołanie

Coraz bliżej do decydujących o występie Polski na nadchodzących mistrzostwach świata spotkań. Będą to baraże, gdzie kadra Jana Urbana w półfinale zmierzy się z Albanią, a w ewentualnym finale z lepszy, starcia Ukraina - Szwecja. We wtorek PZPN przekazał, że powołania na marcowe zgrupowanie zostaną ogłoszone dokładnie 20 marca.

Mimo to w mediach już dyskutuje się o ewentualnych piłkarzach, którzy mogą znaleźć uznanie w oczach selekcjonera. Zdecydowanie najgłośniejszym nazwiskiem jest Oskar Pietuszewski, który notuje bardzo dobre wejście w portugalskim gigancie, FC Porto.

Na jakiś czas przed ogłoszeniem listy nominowanych już pojawiły się pierwsze przecieki w tej sprawie. Kilka informacji przekazał turecki Ajansspor. Ich zdaniem powołanie otrzymać ma bramkarz Goztepe - Mateusz Lis. Wiele wskazuje, że takie informacje pojawiają się ze względu na przepisy UEFA i FIFA, które nakazują federacjom wysłać powołania do klubów zagranicznych do szerokiej kadry.

Ten do tej pory w aktualnym sezonie wystąpił w 26 spotkaniach, a w nich zaliczył aż 14 czystych kont. Jego Goztepe jest po 25. kolejkach tureckiej Super Lig na niezłej 6. pozycji.

To nie koniec, klub oficjalnie się pochwalił. "Gratulacje"

Jeszcze ciekawiej wygląda sprawa drugiego gracza, Łukasza Bejgera. Powołanie środkowego obrońcy do szerokiej kadry ogłosił... sam klub. Wszystko przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych. W całym zamieszaniu nie brakuje gratulacji dla 24-latka.

- Łukasz Bejger znalazł się na rozszerzonej liście reprezentacji Polski, która zagra w nadchodzących barażach o awans na mistrzostwa świata w USA! Gratulacje! - napisano.

Ten ma na swoim koncie już 31 meczów w tym sezonie. W nich zaliczył dwie asysty.

Obaj do tej pory jeszcze nigdy nie otrzymali powołania do seniorskiej reprezentacji. Jak już wspomnieliśmy, oficjalne ogłoszenie listy powołanych zaplanowane jest na 20 marca. Należy pamiętać, że ci piłkarze zostali na razie uwzględnieni jedynie na szerokiej liście.

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Mateusz Lis MEHMET EMIN MENGUARSL / ANANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP

Reprezentacja Polski Beata Zawadzka East News

