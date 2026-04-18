Tym zajmuje się siostra Matty'ego Casha. Już zrobiła furorę przed kamerami

Matty Cash, gwiazda Aston Villi oraz reprezentacji Polski, pochodzi z wyjątkowo usportowionej rodziny - futbolem zajmował się zarówno jego ojciec, Stuart, jak i brat, Adam. Do tego wszystkiego silne związki z piłką ma teraz także siostra zawodnika "The Villains".

Od golfa do... dziennikarstwa. Kolejny związek rodziny Cashów z futbolem

Hannah, bo tak ma na imię, jeśli mowa o czynnym uprawianiu sportu skupiła się na... golfie, który zresztą jest do pewnego stopnia konikiem całej familii Cashów. "Zaczęłam grać w wieku dwunastu lat. Na początku to była zabawa, ale po dwóch-trzech latach uznałam, że chciałabym to robić profesjonalnie. Dlatego wyjechałam do Stanów, gdzie obecnie gram i studiuję komunikację w San Antonio, w Teksasie" - opowiadała w listopadzie 2021 roku w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi TVP Sport, Przemysławowi Chlebickiemu.

Wspomniane studia na - jak można wyczytać na oficjalnej stronie Hannah - University of the Incarnate Word zaowocowały ostatecznie też jej pracą w dziennikarstwie. Na tym poletku pierwsze kroki stawiała w uczelnianej telewizji UIWtv, a potem m.in. współpracowała z ESPN, by trafić do CBS Sports (konkretnie do CBS Sports Golazo Network).

Podczas mojego pobytu w Ameryce grałem na najlepszych polach golfowych w kraju, zdobyłam licencjat z komunikacji i multimediów, a podczas tego doświadczenia odkryłem kolejną moją pasję: relacjonowanie sportu

Hannah Cash błyszczy przed kamerami. Siostra Matty'ego robi karierę w CBS Sports

Trzeba przyznać, że już nie raz zrobiło się głośno o jej pracy przed kamerami - w 2025 roku zasłynęła m.in. wywiadem ze... swoim bratem, a okazją do rozmowy z Mattym był występ jego i jego kompanów z Aston Villi w meczu przeciw PSG.

Hannah nie zapomina też o swoich "biało-czerwonych" korzeniach - w lutym 2026 roku podczas rozmowy z Julianem Zakrzewskim Hallem, uzdolnionym zawodnikiem New York Red Bulls, który sam ma polskie pochodzenie, dziennikarka zapytała o to, czy gracz wolałby grać w kadrze USA, czy "Orłów".

Wówczas doszło do zabawnej sytuacji - współprowadzący wywiad JayDee Dyer zapytał: "Ile ci płaci polska federacja?", co reporterka skwitowała śmiechem. Nieco wcześniej stwierdziła też, że "musi tu mieć swój polski wątek".

Sam Zakrzewski Hall zachował się mocno dyplomatycznie stwierdzając, że szanuje zarówno swoje amerykańskie, jak i polskie korzenie i, ogólnie rzecz ujmując, co ma być, to będzie.

A Hannah Cash? Przed nią jeszcze zapewne wiele ciekawych wywiadów i relacji.

