Nie tak miał wyglądać mecz Szwecja - Polska w finale baraży o mundial 2026. "Biało-Czerwoni" udali się do Skandynawii, by wywalczyć przepustkę na trzecie mistrzostwa świata z rzędu. Ta sztuka się niestety nie udała. Polacy przegrali 2:3 i stracili nie tylko awans, ale także gigantyczne premie dla siebie oraz dla Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wielkiej premii nie będzie. Tyle pieniędzy Polacy mogli dostać od FIFA za awans na MŚ 2026

FIFA w tym roku przygotowała rekordowe premie za przejście eliminacji. Za sam awans na mistrzostwa świata 2026 każdy uczestnik otrzyma dziewięć milionów dolarów nagrody, a dodatkowo 1,5 mln dolarów dostanie na przygotowania do turnieju. To daje łączną sumę 10,5 mln dolarów za awans. Tyle mogła wywalczyć dziś reprezentacja Polski.

Co ciekawe, zdaniem Mateusza Ligęzy z Radia Zet do kadrowiczów miało trafić aż 40 procent tej kwoty, czyli ponad cztery mln dolarów (ok. 14,7 mln złotych).

"Jeśli Polska awansuje na mundial, kadrowicze mają otrzymać od PZPN bardzo dużą premię - to ok. 40 procent od gwarantowanych 10,5 mln dolarów, które dla uczestników fazy grupowej MŚ wypłaci FIFA" - przekazał dziennikarz na portalu X kilkanaście dni temu.

Tych rekordowych pieniędzy piłkarze jednak nie otrzymają. Za to rekordowe będą też premie na samym turnieju. Do podziału jest w sumie 355 mln dolarów, co oznacza gigantyczny przeskok z puli 209 mln, które przed czterema laty były przygotowane dla uczestników mundialu w Katarze.

Robert Lewandowski i Sebastian Szymański w barwach reprezentacji Polski

