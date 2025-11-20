Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tyle drużyn ma jeszcze szanse na mundial. Wśród nich Polacy. Zadecydują baraże

Rafał Sierhej

Mistrzostwa świata 2026 będą pierwszymi w historii, na których zagra aż 48 drużyn. 87,5 procent stawki jest już znana. Pozostało ledwie sześć wolnych miejsc, a chętnych drużyn do udziału w turnieju jest aż 22, wśród nich oczywiście Polska. Kluczowe rozstrzygnięcia w marcu 2026 roku.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych koszulkach podczas meczu piłki nożnej, na drugim planie widoczny zawodnik drużyny przeciwnej.
Robert Lewandowski i Jakub KamińskiPiotr MatusewiczAFP

W styczniu 2017 roku w Zurychu zapadła decyzja o rozszerzeniu mistrzostw świata. FIFA uznała, że należy znacząco zwiększyć liczbę drużyn, które mają prawo gry w najbardziej prestiżowym reprezentacyjnym turnieju. Turniej złożony z 32 rywalizujących ze sobą drużyn stał się przeszłością.

Ostatni raz taką sytuację oglądaliśmy na mistrzostwach świata w Katarze, które były znakomitą imprezą. W 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku będziemy mogli oglądać aż 48 zespołów, co oczywiście spotkało się ze sporym niezadowoleniem w szeroko pojętym środowisku piłkarskim.

Polacy czekają na baraże. Oprócz nich 21 drużyn

Zakończyła się już główna część eliminacji do turnieju w 2026 roku. Po fazie grupowej znamy dokładnie 42 drużyny, które zobaczymy w imprezie. Wśród nich najwyżej notowana w rankingu FIFA jest Hiszpania (miejsce 1), a najniżej Nowa Zelandia (miejsce 86). Pozostało ledwie sześć wolnych miejsc.

Chętnych na ich zajęcie jest aż dwudziestu dwóch. Mowa o szesnastu europejskich drużynach oraz sześciu, które zmierzą się ze sobą w barażu interkontynentalnym. Wśród tych ekip jest oczywiście Polska, która w rankingu FIFA obecnie plasuje się na 31. miejscu, ale ostatnie wyniki dają dużą nadzieję na awans.

W strefie europejskiej powstaną cztery ścieżki barażowe, w których oprócz Polski o awans zagrają: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina, Walia, Słowacja, Czechy, Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna oraz Irlandia Północna. Z kolei w rywalizacji interkontynentalnej zmierzą się: Boliwia, Demokratyczna Republika Kongo, Irak, Jamajka, Nowa Kaledonia i Surinam. Mecze już w marcu 2026 roku.

Mundial na trzech kontynentach i 64 drużyny? UEFA mówi „nie”AP© 2025 Associated Press
Trójka piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu piłkarskiego na stadionie, środkowy zawodnik wskazuje ręką, po bokach stoją dwaj inni piłkarze, w tle zamazana publiczność.
Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez barażeMateusz Slodkowski - UEFAGetty Images
Piłkarz w niebieskim stroju z numerem 23 kopie piłkę podczas meczu piłkarskiego na stadionie, w tle rozmazana sylwetka przeciwnika i bramka.
Republika Zielonego Przylądka jedzie na mundial w 2026 rokuFRANCK FIFEAFP
Reprezentacja Polski, choć w przeciwieństwie do Rosji rozgrywa niezmiennie międzynarodowe mecze o stawkę, wciąż jest w rankingu FIFA za "Sborną"
Reprezentacja Polski, choć w przeciwieństwie do Rosji rozgrywa niezmiennie międzynarodowe mecze o stawkę, wciąż jest w rankingu FIFA za "Sborną"ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER - SIPAUSA/NEWSPIX.PLEast News

