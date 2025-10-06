Tuż przed zgrupowaniem do Urbana dotarły wieści. Nadeszło potwierdzenie z kadry
W poniedziałek, 6 października rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Kadra Jana Urbana w najbliższym tygodniu rozegra dwa spotkania, z czego jedno w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Tuż przed zbiórką rzecznik kadry, Emil Kopański przekazał informację ws. zdrowia kadrowiczów.
Rusza drugie zgrupowanie reprezentacji Polski za kadencji Jana Urbana. Po bardzo udanych wrześniowych spotkaniach z Holandią (1:1) i Finladnią (3:1) "Biało-Czerwoni" tym razem zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią (9 października) oraz w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata w Kownie z Litwą (12 października).
Selekcjoner dokonał jedynie trzech zmian w powołaniach względem poprzedniego zgrupowania. Kontuzjowanych Nikolę Zalewskiego i Adama Buksę zastąpi Kacper Kozłowski i Michał Skóraś. Co więcej, zmienił się również czwarty bramkarz, który pełni rolę pomocniczą w treningu. Zamiast Bartosza Mrozka w Katowicach zamelduje się Kacper Tobiasz.
Spotkanie z Litwą będzie bardzo ważne w kontekście walki kadry o awans na imprezę, która odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Z tego względu Urban postawił na zawodników, którzy są w pełni zdrowia. Najnowsze ustalenia w tej sprawie przekazał serwis WP SportoweFakty. Jak przekazał rzecznik reprezentacji, Emil Kopański wszyscy na tę chwilę są zdolni do gry.
- W tej chwili tak i miejmy nadzieję, że tak zostanie - poinformował.
To nie koniec dobrych wieści, świetne doniesienia
Kadrowicze podobnie, jak we wrześniu będą mieszkać w hotelu Monopol w Katowicach. Kopański zdradził również, że na miejscu zbiórki wszyscy gracze powinni pojawić się o czasie. Żaden z nich nie ma nieoczekiwanych problemów z lotami.
Jednym wyjątkiem jest Bartosz Ślisz, który do Polski przyleci ze Stanów Zjednoczonych. Jego Atlanta United rozegrała mecz o 3:00 czasu polskiego w Los Angeles. Z tego względu pomocnik na zgrupowanie przyjedzie nieco później, niż pozostali.