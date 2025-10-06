Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tuż przed zgrupowaniem do Urbana dotarły wieści. Nadeszło potwierdzenie z kadry

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W poniedziałek, 6 października rusza zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Kadra Jana Urbana w najbliższym tygodniu rozegra dwa spotkania, z czego jedno w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Tuż przed zbiórką rzecznik kadry, Emil Kopański przekazał informację ws. zdrowia kadrowiczów.

Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Holandią
Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z HolandiąOlaf KraakAFP

Rusza drugie zgrupowanie reprezentacji Polski za kadencji Jana Urbana. Po bardzo udanych wrześniowych spotkaniach z Holandią (1:1) i Finladnią (3:1) "Biało-Czerwoni" tym razem zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią (9 października) oraz w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata w Kownie z Litwą (12 października).

Selekcjoner dokonał jedynie trzech zmian w powołaniach względem poprzedniego zgrupowania. Kontuzjowanych Nikolę Zalewskiego i Adama Buksę zastąpi Kacper Kozłowski i Michał Skóraś. Co więcej, zmienił się również czwarty bramkarz, który pełni rolę pomocniczą w treningu. Zamiast Bartosza Mrozka w Katowicach zamelduje się Kacper Tobiasz.

    Spotkanie z Litwą będzie bardzo ważne w kontekście walki kadry o awans na imprezę, która odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Z tego względu Urban postawił na zawodników, którzy są w pełni zdrowia. Najnowsze ustalenia w tej sprawie przekazał serwis WP SportoweFakty. Jak przekazał rzecznik reprezentacji, Emil Kopański wszyscy na tę chwilę są zdolni do gry.

    - W tej chwili tak i miejmy nadzieję, że tak zostanie - poinformował.

    To nie koniec dobrych wieści, świetne doniesienia

    Kadrowicze podobnie, jak we wrześniu będą mieszkać w hotelu Monopol w Katowicach. Kopański zdradził również, że na miejscu zbiórki wszyscy gracze powinni pojawić się o czasie. Żaden z nich nie ma nieoczekiwanych problemów z lotami.

    Jednym wyjątkiem jest Bartosz Ślisz, który do Polski przyleci ze Stanów Zjednoczonych. Jego Atlanta United rozegrała mecz o 3:00 czasu polskiego w Los Angeles. Z tego względu pomocnik na zgrupowanie przyjedzie nieco później, niż pozostali.

    DJB: Zasłużona krytyka Legii po pierwszej kolejce Ligi Konferencji. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

    Mężczyzna w ciemnej koszuli stoi przed ławką rezerwowych na stadionie piłkarskim, za nim widoczny jest napis 'Łączy nas piłka' oraz logo UEFA, w tle dwaj mężczyźni siedzą na ławce.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Trener obejmuje zawodnika w białej koszulce z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na tle rozmazanej widowni ubranej głównie w pomarańczowe koszulki, co wskazuje na piłkarskie wydarzenie międzynarodowe.
    Jan Urban i Robert LewandowskiNetherlands v PolandEast News
    Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami świętuje zdobycie bramki, wykonując gesty radości na tle trybun stadionu.
    Piłkarze reprezentacji PolskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News

