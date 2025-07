Tuż przed wyborem selekcjonera wielki cios dla Kuleszy. To padło publicznie

Dla polskich piłkarek Euro 2025 było historyczne. Po raz pierwszy w karierze Biało-czerwone miały okazję zagrać na turnieju, spełniając tym samym swoje marzenia. Chociaż po dwóch pierwszych meczach musiały one już oficjalnie pożegnać się z rozgrywkami, to w tym czasie ich poczynania śledziły miliony Polaków, co już można odtrąbić jako wielki sukces.