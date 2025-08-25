Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tuż przed powołaniami Urban otrzymał fatalne wieści. Bolesny cios. Gwiazda wykluczona z gry

Już za kilkanaście dni reprezentacja Polski wróci do walki w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Dokładnie 4 i 7 września biało-czerwoni zagrają odpowiednio z Holandią oraz Finlandią, a już niebawem poznamy pierwsze decyzje Jana Urbana. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski na dniach roześle i ogłosi powołania. Jednak już teraz jest jasne, że wśród powołanych zabraknie jednego z liderów biało-czerwonej kadry, Jakuba Modera.

Sytuacja reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata nie jest ciekawa. Wszystko za sprawą porażki z Finlandią w Helsinkach w czerwcu. Przegrana z niżej notowanym rywalem bardzo skomplikowała walkę o drugie miejsce w grupie, które daje prawo gry w barażach o mundial. Dlatego wrześniowe starcia urastają do rangi o w zasadzie "być albo nie być" biało-czerwonej reprezentacji w walce o przyszłoroczne mistrzostwa.

W tym trudnym dla kadry okresie pracę rozpocznie Jan Urban. Kilka tygodni temu stało się jasne, że to właśnie były trener m.in. Górnika Zabrze zostanie selekcjonerem. Urban nie ma przed sobą łatwego zadania, bo w debiucie zmierzy się z Holandią na wyjeździe. Tu każda zdobycz punktowa byłaby niemałą niespodzianką, ale mogłaby wiele zmienić w grupie eliminacyjnej.

    Moder nie przyjedzie na zgrupowanie. Fatalne wieści dla Jana Urbana

    Ważniejsze będzie starcie na Stadionie Śląskim z Finlandią. Nawet jeśli Polacy przegrają w Holandii, zwycięstwo ze Skandynawami sprawi, że walka o drugie miejsce zacznie się tak naprawdę na nowo. Jednak nim jeszcze Urban rozesłał powołania, dowiedział się, że nie będzie mógł skorzystać z jednego z kluczowych zawodników biało-czerwonych. Jakub Moder nie stawi się na zgrupowaniu.

      Takie informacje podał Tomasz Włodarczyk na portalu Meczyki.pl. "Holenderski klub na tę chwilę nie wyraził zgody na udział w zgrupowaniu inaugurującym pracę Jana Urbana. W tym momencie trwają intensywne zabiegi, aby spróbować postawić piłkarza na nogi" - czytamy w artykule. Dziennikarz zaznacza jednak, że szanse na powołanie Modera są nikłe.

      Pomocnik Feyenoordu Rotterdam od początku sezonu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Pierwotnie informowano, że uraz nie jest groźny, ale powrót piłkarza wciąż się przeciąga. Problemy dotyczą pleców i Moder przechodził badania w Polsce, ale nie dały one żadnych nowych informacji. Dlatego data powrotu pomocnika do treningów i do rywalizacji wciąż nie jest znana.

