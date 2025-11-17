Tuż przed meczem z Maltą zapadł werdykt ws. reprezentanta Polski. Nie ma żadnych złudzeń

Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski okazało się bardzo udane dla Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik tureckiego Fenerbahce w eliminacyjnym spotkaniu z Litwą był centralną postacią, która zapewniła "biało-czerwonym" zwycięstwo 2:0.

26-latek w pierwszej połowie popisał się spektakularnym dograniem futbolówki z rzutu rożnego. Po jego zagraniu futbolówka bezpośrednio wpadła do litewskiej bramki. Na zawodowym poziomie takie gole zdarzają się wyjątkowo rzadko. W drugiej połowie Szymański dorzucił jeszcze jedno dośrodkowanie. Tym razem wykorzystał je Robert Lewandowski, który celną główką przypieczętował triumf Polaków.

Pech Sebastiana Szymańskiego. Szybki powrót ze zgrupowania, jest już znana diagnoza i okres pauzy

Szymański Jana Urbana w kadrze dotychczas nie zawiódł. Stąd też nie było żadnego zdziwienia, gdy zawodnik Fenerbahce znalazł się w wyjściowym składzie na piątkowe starcie z Holandią. Miał być kolejny świetny występ, a zakończyło się dramatem już na samym początku meczu.

Już na drugi dzień po zremisowanym 1:1 starciu z Holendrami PZPN odarł kibiców z jakichkolwiek złudzeń. Sebastian Szymański opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski z powodu kontuzji. W jego miejsce nie powołano żadnego dodatkowego piłkarza.

- Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, który wyłącza go z udziału w poniedziałkowym meczu z Maltą. Piłkarz opuszcza zgrupowanie reprezentacji i powraca do klubu, gdzie będzie przechodził leczenie urazu - poinformował sztab szkoleniowy reprezentacji za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej PZPN.

Powrót do Turcji z kontuzją nie jest najlepszą wiadomością dla Szymańskiego. Polski pomocnik nie ma pewnego miejsca w składzie Fenerbahce, pojawiając się na murawie zazwyczaj z ławki rezerwowych. Według tureckiego portalu "Sabah" Szymański będzie pauzował z powodu urazu przez około miesiąc.

Takie informacje oznaczają, że być może nie ujrzymy już Polaka na boisku w tym roku. Jego zespół ostatni mecz w 2025 roku zagra 21 grudnia. W 17. kolejce tureckiej ekstraklasy rywalem wicemistrza Turcji będzie Eyupspor.

DJB: Opinie po meczu z Holandią. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Sebastian Szymański (na leżąco) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Sebastian Szymański ELIF OZTURK AFP

Jakub Moder, Adam Buksa, Sebastian Szymański Andrzej Iwańczuk/Reporter East News