Tuż przed meczem wywołali Zielińskiego. Nagle na murawie pojawił się Kulesza
Reprezentacja Polski gra mecz eliminacyjny do mistrzostw świata 2026 z Finlandią. Wynik tego starcia może przesądzić o tym, kto dostanie się do baraży o awans na mundial. Po czerwcowej porażce biało-czerwoni dążą do rewanżu, jednak Finowie mają aspiracje, by po raz pierwszy w historii awansować na MŚ. Tymczasem tuż przed pierwszym gwizdkiem w meczu Polska-Finlandia wywołany został Piotr Zieliński, a na murawie pojawił się Cezary Kulesza.
Mecz reprezentacji Polski z Finlandią, a zwłaszcza jego rezultat może być kluczowy w kwestii awansu na mistrzostwa świata 2026. Przed pierwszym gwizdkiem na Stadionie Śląskim w Chorzowie obie ekipy miały na koncie po siedem punktów na koncie. Na drugim miejscu była klasyfikowana Polska, ze względu na lepszy bilans bramkowy. To wciąż za mało, by móc spokojnie myśleć chociażby o barażach o MŚ.
Ostatnie spotkanie obu ekip zakończyło się dosyć sensacyjną wygraną Finów 2:1. Najpierw, w 31. minucie Łukasza Skorupskiego pokonał Joel Pohjanpalo, który wykorzystał rzut karny. W 64. minucie na 2:0 dla Finów podwyższył Benjamin Kallman. Niespełna pięć minut później nadzieję w serca Polaków wlał Jakub Kiwior. Niestety, tylko na tyle było stać wówczas podopiecznych Michała Probierza. Ta porażka okazała się być zarazem ostatnim meczem tego szkoleniowca w roli selekcjonera reprezentacji Polski.
Tym razem gramy u siebie. Reprezentacja Polski podejmuje na Stadionie Śląskim kadrę Finlandii, z którą musimy po prostu wygrać. Z tego powodu Jan Urban został zmuszony do wyboru pewnej jedenastki, w której znajdą się sprawdzeni i zaufani zawodnicy. Finowie także nas nie lekceważą.
Tuż przed pierwszym gwizdkiem w mecz Polska - Finlandia stało się to. Piotr Zieliński wywołany, a na murawie pojawił się Kulesza
Zawodnicy obu reprezentacji zaczęli spotkanie eliminacyjne do mistrzostw świata 2026. Jeszcze przed odśpiewaniem hymnów obu państw doszło do raczej spodziewanej sytuacji. A to w związku z tym, że niedawno, przy okazji spotkania z Holandią, swój setny jubileuszowy mecz rozegrał Piotr Zieliński.
Wicekapitan reprezentacji Polski został wywołany przez spikera. Nagle na murawę Stadionu Śląskiego w Chorzowie wyszli prezes PZPN Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski. Przedstawiciele PZPN wręczyli Zielińskiemu pamiątkową koszulkę z numerem 100.
Piotr Zieliński strzelił 14 bramek i zaliczył 16 asyst na przestrzeni tych stu meczów z orzełkiem na piersi. Polscy kibice mają nadzieję, że dziś podwyższy swój dorobek w arcyważnym meczu przeciwko Finlandii.