Tuż przed debiutem cios w Urbana. Zbigniew Boniek poszedł na całość, wytknął to

Podczas konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego i Jana Urbana, otwierającej wrześniowe zgrupowanie, nie zabrakło oczywiście pytań o to, co działo się z kapitanem reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach oraz o aferę z opaską kapitańską. Pojawiły się również pytanie dotyczące wyborów nowego selekcjonera - w tym, chociażby, bramkarzy.

O ile w przeszłości najwięcej kontrowersji wzbudzało pomijanie Kamila Grabary na kolejne zgrupowania, to teraz nie zabrakło osób zaskoczonych absencją Marcina Bułki. Do sprawy miał okazję odnieść się m.in. Zbigniew Boniek, który w rozmowie z Romanem Kołtoniem na jego kanale "YouTube" jasno dał do zrozumienia, że nie rozumie tej decyzji nowego selekcjonera.

Boniek nie hamował się przed debiutem Urbana. Bezlitośnie to wytknął na wizji

- Jest jedno proste pytanie: kto jest lepszym bramkarzem? Bułka czy Mrozek? I to rzeczy tak bardzo ewidentna, że nawet sam Mrozek, chyba wczoraj, mówił, że jest zaskoczony, bo nie liczył tym razem na powołanie do reprezentacji - wypalił na wizji Boniek, podszczypując Urbana.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej próbował jednak wytłumaczyć decyzję następcy Michała Probierza tym, że z pewnością "1" w bramce pozostanie niezmienna, więc powoływanie czterech wysokiej klasy golkiperów było zbędne. - Czy Bułka byłby, czy by nie był, to i tak w pierwszym składzie wyjdzie Skorupski - dodał.

O ile Boniek może nie do końca zgadzać się z decyzjami personalnymi Jana Urbana oraz na różne sposoby tłumaczyć nieobecność Bułki, to jednak były prezes PZPN próbował również dać do zrozumienia, że koniec końców wybory selekcjonera będą musiały obronić się same w najbliższej przyszłości.

- Jest nowa drużyna, nowe rozdanie, nowy autobus, nowi ludzie - także zaufajmy, że wiedzą co robią, jak robią i miejmy zaufanie, że będą tego określone korzyści. Zarówno pod względem sportowym, jak i każdym innym - skwitował Boniek.

Pierwszy sprawdzian dla Jana Urbana nastąpi już w najbliższy czwartek. Wtedy Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holandią. Nie jest tajemnicą, że to kadra "Oranje" jest murowanym faworytem w tym starciu. Trzy dni później Polacy zmierzą się w Chorzowie z Finlandią.

Jan Urban Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban Piotr Matusewicz East News

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News