Turcy ogłaszają ws. Piątka. Klub dał zielone światło. Już szykują testy medyczne

Przenosiny Krzysztofa Piątka do tureckiego Basaksehiru były ruchem dość niecodziennym, choć z perspektywy czasu niezwykle pożądanym. Po nieudanej przygodzie we włoskiej Salernitanie oraz niemieckiej Herthcie , napastnik reprezentacji Polski potrzebował miejsca, w którym na nowo mógłby odzyskać swoją piłkarską tożsamość.

Taką możliwość dostał właśnie w Basaksehirze, do którego dołączył w 2023 roku. Już pierwszy sezon w barwach nowej drużyny trzeba uznać za sukces. W 34 ligowych spotkaniach popularny "El Pistolero" zdobył bowiem aż 17 goli, co uplasowało go na pozycji na 5. miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców sezonu 2023/2024. Obecna kampania również okazała się dla Piątka niezwykle udana, co idealnie odzwierciedla liczba 31 strzelonych bramek w 47 spotkaniach rozegranych w barwach tureckiego zespołu. W samej tylko Super Lig Polak zanotował 21 trafień, co na chwilę obecną daje mu pozycję wicelidera tabeli króla strzelców.