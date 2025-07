Trzy najważniejsze cele przed nowym selekcjonerem. Czeka go wielkie "sprzątanie"

Ostatnie zgrupowania reprezentacji Polski budziły wiele negatywnych emocji. Choć wyniki za wyjątkiem kompromitującej porażki z Finlandią były zadowalające, to sama gra Biało-Czerwonych pozostawiała wiele do życzenia. Na dodatek atmosfera gęstniała od miesięcy, a momentem eskalującym stał się sposób odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu i jego późniejsza rezygnacja z gry w kadrze prowadzonej przez Michała Probierza.

Nowy selekcjoner, którym został Jan Urban, ma zatem ogrom pracy do wykonania. Trzeba bowiem nie tylko ułożyć grę, poprawić atmosferę, ale też rozwiązać sytuację z Lewandowskim i przede wszystkim wywalczyć awans na mistrzostwa 2026.

Jan Urban musi wreszcie wyznaczyć kierunek dla reprezentacji Polski

Trudno oprzeć się wrażeniu, że reprezentacja Polski nie grała za kadencji Michała Probierza na miarę swojego potencjału, ładnie dla oka i przede wszystkim z planem. Nie dało się bowiem dostrzec żadnego planu w poczynaniach naszych kadrowiczów.

Plan był dostrzegalny jedynie w trakcie Euro 2024. Tam Polacy grali ofensywnie, agresywnie i dobrymi stałymi fragmentami gry. Brakowało jedynie odpowiedniego poziomu w fazie defensywnej. Dwa gole stracone z Holandią (porażka 1:2 - red.), aż trzy z Austrią (porażka 1:3 - red.) oraz jedna z Francją (remis 1:1 - red.) sprawiły, że nie udało się odnieść żadnego zwycięstwa. Ostatecznie Biało-Czerwoni wywalczyli tylko punkt. Mimo to nastroje nie były najgorsze, bowiem przed turniejem przewidywano trzy porażki, a jednak to, że Polacy grali jak równy z równym przeciwko Holandii i zremisowali, choć w kiepskim stylu z Francją, dawało nadzieję, iż drużyna zmierza w dobrym kierunku.

Wszystko zmieniło się jednak po turnieju. Probierz bombardował nas szeroką listą debiutantów, wieloma zmianami, absurdalnymi decyzjami, jak choćby ta, by wystawić debiutującego Maxiego Oyedele przeciwko Portugalii. Gra naszych piłkarzy w niczym nie przypominała tej z Euro 2024. Mecze stały się trudne do oglądania, Polacy już nie wykorzystywali stałych fragmentów gry, nie grali ani ofensywnie, ani defensywnie... grali po prostu nijak i z hukiem spadli do dywizji B Ligi Narodów.

To właśnie będzie jeden z fundamentalnych aspektów do naprawy dla nowego selekcjonera. Nadać wreszcie jakiś kierunek zespołowi. Budować koncepcję gry, strategię, tak, aby zawodnicy, wychodząc na boisko, wiedzieli, co mają robić. Bo kadencja Probierza doprowadziła do momentu, w którym kibice nie oczekują już nie wiadomo jak widowiskowej, ofensywnej gry. Chcą przede wszystkim zwycięstw z pomysłem, chcą widzieć jakiś wypracowany styl w tym zespole, by siadając na trybunach lub przed ekranem telewizora wiedzieli, jak może zagrać zespół i czego można się po grze danej "11" spodziewać, tylko wreszcie w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Oczyszczenie atmosfery i wyjaśnienie sytuacji Roberta Lewandowskiego

Drugim ważnym celem Jana Urbana będzie naprawa atmosfery w drużynie i wokół niej. Wiadomo, że ta nie jest najlepsza. Wpływ na to mają zwłaszcza zdarzenia z ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, kiedy Michał Probierz ogłosił, że Robert Lewandowski nie jest już kapitanem drużyny, a rolę przejmuje od niego Piotr Zieliński.

Kiedy mleko się rozlało, z ust selekcjonera płynęły tłumaczenia, że to najlepszy moment, że konsultował tę decyzję z radą drużyny, choć później zaskoczeni piłkarze mówili, że nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał. Na dodatek wersja byłego już selekcjonera z przebiegu rozmowy z Lewandowskim, znacząco różniła się od tego, co relacjonował piłkarz.

Te niejasności poskutkowały tym, że szkoleniowiec nieodwracalnie stracił szatnię, ale już na marcowym zgrupowaniu, mimo zwycięstw 1:0 Litwą i 2:0 z Maltą dało się zauważyć, że w drużynie nie dzieje się najlepiej. W postawie czy gestach piłkarzy można było dostrzec, że nie mają zbyt wielkiej wiary, że pod wodzą Probierza zmierzają w jakimś konkretnym kierunku.

Dlatego selekcjoner będzie musiał zaszczepić wiarę w zawodnikach. Wyznaczyć jasny kierunek, by znów szatni panowały nadzieja i wola walki. Musi również umiejętnie rozwiązać kwestię kapitana kadry, tak, aby było jasne czy jest nim Lewandowski, czy Zieliński. To niewątpliwie bardzo trudna i wrażliwa kwestia, do której wyjaśnienia kluczem będą rozmowy z oboma piłkarzami.

Awans na przyszłoroczny mundial

Bezsprzecznie podstawowym i najważniejszym celem nowego selekcjonera będzie wywalczenie awansu z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata 2026.

Na ten moment sytuacja wygląda tak, że sensacyjnym liderem po zwycięstwie nad Polską jest Finlandia, która ma na koncie siedem punktów. Drugie miejsce zajmuje Holandia z sześcioma punktami na koncie, podobnie, jak trzecia Polska. Biało-Czerwoni mają jednak znacznie gorszy bilans bramkowy, stąd znajdują się aktualnie poza strefą dającą nadzieję awansu na mistrzostwa świata. Czwartą lokatę zajmuje reprezentacja Litwy w dwoma "oczkami", a piąte reprezentacja Malty z dorobkiem jednego punktu.

Bezpośrednio na turniej awansuje jedynie pierwszy zespół, drugi będzie musiał walczyć w barażach, biorąc pod uwagę obecną sytuację, najbardziej realnym z optymistycznych scenariuszy dla reprezentacji Polski, jest zajęcie drugiej lokaty i gra w barażach.

Awans bez wątpienia pozwoliłby przynajmniej do czasu samego turnieju oczyścić atmosferę wokół kadry. Takiego "zmęczenia" reprezentacją nie było już dawno i czas najwyższy, by ten trend wreszcie odwrócić.

