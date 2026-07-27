Oskar Pietuszewski od dawna przyciaga uwagę największych klubów w Europie i dużo mówi się o jego rychłym odejściu z FC Porto. Obecnie jednak nic nie wskazuje na to, aby ekipa "Smoków" miała błyskawicznie pozbywać się swojego utalentowanego skrzydłowego, który cieszy się wielką sympatią ze strony kibiców.

Doskonale widać to było przed pierwszym meczem towarzyskim na własnym stadionie (wcześniej Porto zagrało z Gil Vincente na wyjeździe), który miał być sprawdzianem przed noweym sezonem. FC Porto podjęło na Estadio do Dragao Aston Villę, ale zanim do tego doszło, na murawie pojawiła się scena. Wszyscy zawodnicy mistrza Portugalii pojawili się na platformie i zostali przedstawieni kibicom, którzy w liczbie ponad 47 tysięcy przyszli na stadion. Pietuszewski zrobił niemałe zamieszanie swoją obecnością.

- Chłopcy Oskar Pietuszewski i Rodrigo Mora również otrzymali gromkie brawa - relacjonowała prezentację zawodników "A Bola". Później na murawie, z Polaków, królowali już jednak Bednarek i Kiwior.

Ekipa "Smoków" pokonała triumfatora ostatniej edycji Ligi Europy 2:1, a bramki w tym meczu strzelali napastnik Pepe, William Gomes (dla gospodarzy) oraz Luka Lynch (dla gości).

- Gdy Aston Villa po raz pierwszy dotarła w pole karne FC Porto, doprowadziła do wyrównania za sprawą Luki Lyncha (1:1, 12. minuta), jednak drużyna z Porto nie odpuściła i utrzymała wysoki pressing oraz dużą intensywność gry. Pod koniec pierwszej połowy Pepê i Gabri Veiga oddali niecelne strzały, by chwilę później wspólnie wypracować drugiego gola w tym meczu: hiszpański pomocnik dośrodkował z rzutu wolnego z prawego skrzydła, obrońcy wybili piłkę, a reprezentant Brazylii wyprowadził swój zespół na prowadzenie 2:1, korzystając z rykoszetu od Matty'ego Casha - relacjonuje wydarzenia boiskowe FC Porto na swojej stronie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że trener Francesco Farioli nie zmienił zaledwie trzech swoich zawodników - Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz strzelca bramki, Pepe.

Przed drużyną Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego teraz kilka dni odpoczynku, a już 1 sierpnia mistrzowie Portugalii powalczą o pierwsze w tym sezonie trofeum, mierząc się z Torreense w meczu o Superpuchar kraju. Nie jest tajemnicą, że w tym starciu to "Smoki" są murowanym faworytem.

Statystyki meczu FC Porto 2 - 1 Aston Villa Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 0 0 Strzały celne 0 0 Strzały niecelne 0 0 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 66 67

Jan Bednarek (z lewej) mecz z Rangers FC rozpoczął od kosztownego błędu, ale potem miał sporo powodów do satysfakcji Miguel Lemos AFP

Jakub Kiwior w barwach FC Porto Grzegorz Wajda East News

Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto materiały prasowe materiały prasowe





Najlepsze ataki z meczów o medale. Tak kończyła się Liga Narodów siatkarek [WIDEO] Polsat Sport