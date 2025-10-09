Trwał mecz Polaków, gdy nadszedł oficjalny komunikat. Kompletna kompromitacja
Towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Nową Zelandią rozegrane zostało na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ostatni sprawdzian przed starciem w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą, był okazją dla Jana Urbana do sprawdzenia innych rozwiązań, a atmosfera meczu towarzyskiego widoczna była również na trybunach. Na nieszczęście biało-czerwonych, to jedna z najgorszych frekwencji od dawna.
Nie jest tajemnicą, że spotkania towarzyskie reprezentacji Polski cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością. Wyjątek stanowią specjalne wydarzenia, które mają miejsce podczas takich meczów, jak chociażby pożegnalny mecz Kamila Grosickiego. Podczas starcia z Nową Zelandią, takich niespodzianek jednak nie przewidywano.
Towarzyski pojedynek z egzotycznym rywalem odbył się nie na PGE Narodowym w Warszawie, a na Stadionie Śląskim w Chorzowie, co jednak nie wyszło na dobre widowisku. To było widać jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.
Organizacyjna klęska na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pustki na trybunach
Kamery "TVP Sport", które "rozglądały się" po obiekcie, od razu ujawniły masę wolnych miejsc na śląskim obiekcie. Pojemność Superauto.pl Stadionu Śląskiego to ponad 54 tysiące, jednak do sprzedaży trafiło zaledwie 30 tysięcy biletów, a ostatecznie na meczu pojawiło się 30 412 osób. To jeden z najgorszych wyników od dawna.
Niewiele lepsza frekwencja, bo 31 tysięcy kibiców, miała miejsce na meczu Polska - Łotwa (21.11.2023), na PGE Narodowym, a także podczas spotkania Polka - Chile (16.11.2022), na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Wtedy na obiekcie pojawiło się 27968 kibiców.
Frekwencja podczas spotkania z Nową Zelandią okazała się jednak i tak wyższa niż ta, którą odnotowano podczas starcia z Islandią (8.06.2021), tuż przed Euro 2021. Wtedy na trybunach Stadionu Lecha Poznań zameldowało się jedynie 19614 kibiców.
Mecz z Nową Zelandią miał dać Janowi Urbanowi kilka odpowiedzi na ważne pytania, a także był możliwością do przetestowania kilku nowych zawodników. Teraz przed biało-czerwonymi rywalizacja w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą.
Polacy zagrają w Wilnie w najbliższą niedzielę. Relacja tekstowa z meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.