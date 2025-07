Trwa oczekiwanie na nowego trenera, a tu takie wieści. Dramat reprezentacji Polski. Tak źle nie było od 10 lat

W ostatnich 10 meczach reprezentacja Polski zaliczyła bilans: 4 wygranych, 1 remisu oraz 5 porażek. Ostatnie z nich, rozgrywane w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, zakończyło się upokarzającą przegraną 1:2 z reprezentantami Finlandii. Co więcej, był to niezwykle istotny mecz w kontekście walki o wyjście z grupy kwalifikacyjnej. Teraz przed "Biało-czerwonymi" rysuje się kolejne niewiarygodnie ciężkie zadanie - wrześniowy mecz z Holendrami, którzy są wiceliderem grupy G i to po zaledwie dwóch rozegranych spotkaniach.