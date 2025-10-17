Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trump uratuje Rosję? Sensacyjne doniesienia spod Kremla. Już patrzą w stronę Polski

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Rosjanie wpadli na kuriozalny pomysł. Zamiast kar i sankcji w związku z wciąż trwającą agresją na Ukrainę, chcą bowiem otrzymać niespodziewaną "nagrodę". Co więcej, liczą na to, że całą sprawę załatwi jednoosobowo prezydent Stanów Zjednoczonych - Donald Trump. A przy całym temacie, spoglądają już w stronę Polski. Układany przez nich scenariusz zakrawa o sensację. A o co dokładnie chodzi?

Na zdjęciu prezydent Rosji Władimir Putin, szef FIFA Gianni Infantino oraz głowa Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Na zdjęciu prezydent Rosji Władimir Putin, szef FIFA Gianni Infantino oraz głowa Stanów Zjednoczonych Donald TrumpANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Mladen ANTONOV / AFP / Dominika Zarzycka / NurPhoto / NurPhotoAFP

W ostatnim czasie sporym echem odbiły się słowa Donalda Trumpa, który zagroził, że może odebrać prawo do współorganizowania przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata San Francisco i Seattle - a później także i Bostonowi - ze względu na brak współpracy z Białym Domem w kwestiach dotyczących imigracji i zwalczania przestępczości.

Jeśli uznam, że nie jest to bezpieczne, przeniesiemy mecze do innych miast
stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych

Ta wypowiedź Donalda Trumpa dotarła także do Rosji. Ale na tym nie koniec. Rosjanie uważają bowiem głowę amerykańskiego państwa za swoją ostatnią nadzieję, dotyczącą ewentualnego występu na przyszłorocznym mundialu, który USA będą współorganizować wraz z Kanadą oraz Meksykiem.

Sensacja z udziałem Rosji? Chcą pomocy Trumpa. I już mówią o Polsce

Ten temat pojawił się w wywiadzie, którego udzielił portalowi Matchtv.ru asystent Walerija Karpina w sztabie reprezentacji Rosji - Wiktor Onopko.

- Prezydent USA jest gotowy samodzielnie zmienić skład miast-gospodarzy mistrzostw świata, jeśli znajdzie ku temu przekonujące powody. Może Donald Trump włączy do turnieju reprezentację Rosji? - zapytał go dziennikarz rosyjskiej redakcji.

Wierzę w to. Trump powie, że włączamy Rosję
odpowiedział przedstawiciel "Sbornej"

Dodał przy tym, że rosyjska kadra mogłaby pojechać na mundial jako dodatkowa, 49. drużyna narodowa, powiększając grono jednej z czteroosobowych grup, które zostaną rozlosowane na początku grudnia.

Wiktor Onopko wskazał także zestaw z drużyn, na które chciałby trafić w przypadku występu na mistrzostwach świata. A jego myśli podążyły między innymi w stronę reprezentacji Polski.

- Z którymi zespołami chciałbym zagrać zagrać? Trudno powiedzieć. Francja i Hiszpania to dobre opcje. USA? Lepiej nie grać z gospodarzami. Polacy mogliby tu być uwzględnieni - stwierdził.

- Oni nie będą z nami grać - zripostował go reporter.

- W takim razie niech to będzie Francja, Egipt i Iran - spuentował temat Wiktor Onopko.

Przypomnijmy, że "Biało-Czerwoni" wciąż nie są pewni awansu na mundial. Robert Lewandowski i spółka zajmują obecnie drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej i przepustkę na mistrzostwa świata będą musieli najprawdopodobniej wywalczyć sobie w barażach.

Zobacz również:

Na zdjęciu prezydent FIFA Gianni Infantino, Władimir Putin oraz Donald Trump
Reprezentacja

Wściekli Rosjanie mają już dość. Zaczęło się od Polski. Żądają interwencji Trumpa

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Trump wycofuje się z WHO i grozi cłami Europieinteria© 2025 Associated Press
Dwóch mężczyzn w garniturach prowadzi rozmowę, jeden z nich wykonuje gest ręką, a w tle widoczny jest rozmyty herb lub emblemat.
Donald Trump i Gianni InfantinoEVAN VUCCIAFP
Donald Trump
Donald TrumpAFP
Flaga Federacji Rosyjskiej z herbem i napisem oraz dwóch mężczyzn, z których jeden to znany polityk w garniturze, prowadzący rozmowę.
Rosjanie chcą zagrać na MŚ 2026. Na zdjęciu prezes FIFA Gianni Infantino oraz Władimir PutinKirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja