Wydawało się, że to właśnie Grabara jest faworytem Urbana do zajęcia na stałe miejsca między słupkami. To na niego selekcjoner postawił w spotkaniach barażowych, ale w meczu ze Szwecją 27-letni bramkarz nie pomógł w awansie.

Tym samym problem bramkarza nie został rozwiązany i w spotkaniu z Ukrainą szansę dostał Marcin Bułka. Specjalnie nie zachwycił, ale też nie zawinił i obsadę bramki zostawił sprawą otwartą.

Z Nigerią szansę znów dostał Grabara, choć w ostatnim czasie nie miał czym specjalnie trenera przekonać. Rozczarowujący mecz ze Szwecją to był dopiero początek, bo później jego Wolfsburg znalazł się na miejscu skazującym na grę w barażach, a następnie ten baraż przegrał i Grabara z kolegami są już poza niemiecką elitą.

W tej sytuacji rozpoczęło się poszukiwanie klubu dla polskiego bramkarza. Zaangażowali się w to także... kibice, pytając Grabarę o możliwość przejścia do Hull City. - Chyba mnie nie szanujecie - tak odpowiedział bramkarz na sugestię dotyczącą przejścia do beniaminka Premier League, czym po raz kolejny naraził się kibicom, którzy już wcześniej uważali, że nosi głowę zbyt wysoko.

Grabara - jeden błąd i dwie świetne interwencje

Grabara okazję do przekonania kibiców i selekcjonera dostał w meczu z Nigerią i dwukrotnie mu się to udało. Zanim jednak bramkarz Wolfsburga błysnął interwencjami, to popełnił błąd, który znów nie pozwala mu wręczyć z pełną odpowiedzialnością koszulki z numerem jeden. Grabara podał bowiem piłkę niemal do jednego z rywali i przed bardzo groźną sytuacją musieli ratować go obrońcy.

Grabara zrehabilitował się jeszcze przed przerwą, gdy w świetnym stylu wybił uderzenie zza pola karnego. Refleksem błysnął także w drugiej części pokazując, że ma wysokie umiejętności.

PJ

Kamil Grabara THOMAS KIENZLE AFP

Kamil Grabara i Wojciech Szczęsny / Urlik Pedersen Matthieu Mirville - DPPI Media / DPPI Media / DPPI via AFP AFP

Marcin Bułka ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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