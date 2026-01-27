W obecnej kampanii FC Porto stało się istną potęgą portugalskiej ekstraklasy. Zespół ten aż do teraz nie zaliczył ani jednej ligowej porażki, natomiast z 19 rozegranych spotkań tylko raz musieli oni podzielić się punktami z rywalami.

Sytuacji nie zmienił poniedziałkowy mecz z Gil Vicente, które utrzymuje się w walce o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Konferencji. Starania rywali nie zrobiły na graczach Francesco Fariolego większego wrażenia. W 37. minucie swoją okazję z rzutu karnego wykorzystał Samu, otwierając tym samym wynik spotkania. W okolicy 69. minuty czerwoną kartkę otrzymał natomiast jeden z rywali, co znacznie ułatwiło "Smokom" rozprowadzanie akcji. To poskutkowało zdobyciem kolejnych dwóch bramek przez Martima Fernandesa oraz Williama Gomesa. Tak oto FC Porto zakończyło ten mecz kolejnym ligowym zwycięstwem.

Komplet Polaków w meczu z Gil Vicente. Tym razem nie grali pierwszych skrzypiec

W meczu z Gil Vicente mogliśmy obserwować wszystkich Polaków, przebywających obecnie w szeregach FC Porto. Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior otrzymali pełny wymiar czasowy, natomiast wchodzący z ławki Oskar Pietuszewski dostał do dyspozycji 15 końcowych minut spotkania.

Tym razem Polacy zdecydowanie nie pełnili jednak pierwszoplanowych ról. Zarówno Bednarek, jak i Kiwior, zdaniem ekspertów z portalu "A Bola", znaleźli się w gronie najgorzej ocenionych zawodników spośród całego wyjściowego składu "Smoków". Obaj defensorzy zostali ocenieni na 6. (w dziesięciostopniowej skali). W przypadku Bednarka doceniono jego walory defensywne oraz umiejętności odnalezienia się w ataku. Portugalczycy zwrócili jednak uwagę, że jego styl gry, choć skuteczny, jest "mniej elegancki" niż towarzyszącego mu w tym dniu Thiago Silvy.

U młodszego z polskich defensorów zwrócono natomiast uwagę na pewne trudności w początkowej fazie spotkania. Dla Kiwiora był to mecz "pełen wysiłku i wytrwałości", który ostatecznie zakończył się po myśli naszego rodaka. Warto wspomnieć, że Thiago Silva został przez dziennikarzy portalu "A Bola" oceniony na 7, natomiast Martim Fernandes otrzymał od nich notę 8. Oznacza to, że Kiwior i Bednarek byli tego dnia najniżej ocenionymi defensorami swojego zespołu.

Ci sami eksperci podsumowali również krótki występ Pietuszewskiego. Zauważyli oni, że nastoletni Polak był w swojej grze mocno defensywny, co pomogło w opanowaniu wyniku spotkania. W oczach tamtejszych ekspertów Pietuszewski zasłużył tego dnia na notę 5.

Przytoczone wyżej oceny absolutnie nie ujmują wkładu Polaków w ostateczne zwycięstwo. Są one jedynie dowodem na to, iż po serii znamienitych wyczynów nasi reprezentanci zdecydowali się oddać prym swoim kolegom z drużyny, pełniąc w meczu Gil Vicente jedynie zakres swoich boiskowych obowiązków.

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jan Bednarek Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Oskar Pietuszewski IMAGO / PRIME SPORTS IMAGES / FILIPE OLIVEIRA Newspix.pl

