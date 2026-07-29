Początki kariery Roberta Lewandowskiego od lat są sporym wyrzutem sumienia dla piłkarskiego środowiska w naszym kraju. Dość powszechnie przyjęło się, że "Lewy" został odrzucony przez polski system szkolenia. Jako dowód wskazywano wyjątkowo nikłą grę w juniorskich reprezentacjach.

Lewandowski ma na koncie zaledwie trzy występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. W młodszych kategoriach wiekowych nie zdołał się przebić, będąc jedynie kilkukrotnie powołanym na zgrupowania.

Do jednego z nich po latach wrócił Sebastian Staszewski. Na łamach jego książki "Lewandowski. Prawdziwy" przybliżył kulisy zgrupowania reprezentacji do lat 18 w Bielsku-Białej z 2006 roku. Lewandowski dzielił wówczas szatnię z piłkarzem, którego losy w dorosłym życiu potoczyły się w zupełnie niespodziewany sposób.

Radosław Mroczkowski tuż przed turniejem Slovakia Cup zaprosił na konsultację m.in. Lewandowskiego, ale również i Tomasza Froelicha. Urodzony w Hamburgu napastnik próbował swoich sił w polskiej kadrze. Obaj wystąpili nawet w sparingu, którego kulisy brzmią dzisiaj kuriozalnie. Jak opisywał Staszewski, Lewandowski zagrał wówczas na pozycji ... prawego obrońcy, natomiast Froelich po drugiej stronie bloku defensywy.

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Duet ten nie zdołał przekonać selekcjonera na tyle, by ten powołał ich do kadry na turniej. Dla Froelicha okazała się to jedna z nielicznych przygód z polską kadrą. "Co prawda czerwone dresy Tico, które nam rozdano, nie miały nawet orzełka, ale i tak czuło się wielką dumę. Byliśmy przecież w reprezentacji" - wspominał Froelich w książce "Lewandowski. Prawdziwy".

Froelich kariery piłkarza nie zrobił. Pochodzący z Hamburga zawodnik szybko przestał traktować piłkę nożną jako pomysł na życie. Froelich postawił na naukę, kończąc w Wiedniu studia wyższe. Były zawodnik juniorskiej reprezentacji Polski postawił na działalność polityczną.

W 2016 roku wstąpił do partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), skrajnie prawicowego ugrupowania kojarzonego w naszym kraju przede wszystkim z rewizjonistycznymi poglądami na temat zachodniej granicy naszego kraju. Froelich osiem lat później dostał się do Parlamentu Europejskiego, reprezentując właśnie AfD.

W naszym kraju zrobiło się o nim szczególnie głośno z powodu kilku wypowiedzi jasno uderzających w Donalda Tuska i prowadzoną przez niego politykę. Froelich z miejsca stał się "ulubieńcem" mediów jasno sympatyzujących z aktualną opozycją w polskim Sejmie. Jak sam jednak podkreśla, nie podziela poglądów nawołujących do odbierania Polsce ziem uzyskanych po zakończeniu drugiej wojny światowej.

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Piłka nożna pozostała dla Froelicha jedynie pasją. Spore zainteresowanie wywołała jego obecność na finale Pucharu Polski w 2023 roku, gdy Pogoń Szczecin mierzyła się na PGE Narodowym z Wisła Kraków. Sam zainteresowany pojawił się na obiekcie w koszulce "Portowców", a po meczu argumentował to swoimi krewnymi pochodzącymi ze Szczecina.

Po latach Froelich w "Kanale Zero" wrócił wspomnieniami do tamtego zgrupowania. Zdobywając się na brutalną szczerość stwierdził, że był zbyt słaby na grę w reprezentacji Polski.

Wspomnienia jednak mu pozostały - dzisiejszy poseł AfD dzielił szatnię z "Lewym", ale również i Kamilem Grosickim czy Błażejem Augustynem. Jak sam stwierdził, to właśnie "Grosik" zrobił na nim największe wrażenie.

- Był Robert Lewandowski na tym zgrupowaniu. Był Kamil Grosicki, Błażej Augustyn i paru innych dobrych zawodników o wiele bardziej utalentowanych ode mnie. Największe wrażenie zrobił na mnie wtedy Kamil Grosicki - wyznał Froelich.





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