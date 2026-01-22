Trener skrytykował Zielińskiego, i się zaczęło. Absolutna burza, nie zostawili suchej nitki

Piotr Zieliński to bez wątpienia jeden z najbardziej ikonicznych zawodników w historii reprezentacji Polski. W barwach drużyny narodowej z kraju nad Wisłą zadebiutował on w 2013 roku. Od tego czasu piłkarz pochodzący z Ząbkowic Śląskich zdążył rozegrać aż 105 spotkań w koszulce z orzełkiem na piersi.

Tak długi staż w reprezentacji sprawił, że Zieliński miał okazję współpracować z wieloma selekcjonerami, którzy na przestrzeni lat przejmowali stery "biało-czerwonej" drużyny. Jednym z nich był Jerzy Brzęczek, który funkcję "sternika" seniorskiej reprezentacji Polski pełnił w latach 2018-2021. To on prowadził naszych piłkarzy w walce o awans na mistrzostwa Europy 2020 (rozgrywane w 2021 roku z powodu pandemii COVID-19).

To właśnie za kadencji Jerzego Brzęczka doszło do pamiętnej konferencji prasowej, podczas której selekcjoner udzielił dość niefortunnej wypowiedzi ws. Piotra Zielińskiego.

Brzęczek chciał zmotywować Zielińskiego. Skończyło się publicznym linczem

We wrześniu 2019 roku doszło do starcia między Polską a Austrią. Zespoły spotkały się ze sobą w ramach trwających wówczas eliminacji do ME. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się bezbramkowym remisem oraz podziałem punktów.

Polscy kibice zdecydowanie nie byli zadowoloni z takiego obrotu spraw. Gra naszej kadry narodowej pozostawiała wiele do życzenia. Jednym z zawodników, którzy najbardziej zawiedli wówczas pokładane nadzieje, był właśnie Piotr Zieliński. To właśnie na pomeczowej konferencji prasowej Brzęczek powiedział słowa, które odbiły się szerokim echem w krajowych mediach.

Jeżeli (Zieliński red.) wstanie pewnego dnia i coś mu przeskoczy w głowie, to będziemy mieli zawodnika, którego będą nam zazdrościć wszyscy na świecie

Intencje ówczesnego selekcjonera reprezentacji Polski były pozytywne. Chciał on podkreślić, że wierzy w ogromny potencjał swojego podopiecznego, który prawdopodobnie blokowany był przez niezidentyfikowane czynniki mentalne.

Dość osobliwa forma wyrażenia tej idei spotkała się jednak z ogromnym oburzeniem kibiców z kraju nad Wisłą. Nie każdy potraktował słowa Brzęczka jako próbę zmotywowania jednego z liderów reprezentacji Polski. Wielu sympatyków dopatrywało się natomiast próby zrzucania odpowiedzialności za kiepski styl na barki konkretnych zawodników. W następstwie słów Brzęczka, po sieci zaczęła przetaczać się lawina komentarzy, w których kibice wyrażali swoje oburzenie przytoczonymi wyżej słowami.

"Jeżeli Boniek wstanie pewnego dnia i coś mu przeskoczy w głowie, to zwolni >>trenera<< i zatrudni kogoś odpowiedniego do poziomu zawodników jakich mamy w reprezentacji. Wszyscy będą nam wtedy zazdrościć jaką mamy reprezentację" - parafrazował słowa Brzęczka jeden z internautów.

"A Panu kiedy coś przeskoczy w głowie i zobaczymy jakiś pomysł na grę reprezentacji?" - wtórował inny kibic.

"A może to selekcjoner jest amatorem, który nie ma absolutnie najmniejszego pomysłu na to jak ta kadra (i Zieliński) ma w końcu grać?" - pisał inny fan reprezentacji Polski.

Jerzy Brzęczek ostatecznie wywalczył awans na Euro 2020, jednak tuż przed rozpoczęciem imprezy doszło do wymiany selekcjonera. Wówczas miejsce polskiego szkoleniowca zajął Paulo Sousa.

