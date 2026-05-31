Trener rywali poruszony. Wskazał główną różnicę między Ukrainą, a Polską

- Nie umiałbym sobie wyobrazić lepszego debiutu. Zawodnicy bardzo mi pomogli, bo od pierwszego momentu całkowicie mi zaufali i wlali we mnie dużo odwagi. To, co zrobiliśmy w ciągu dwóch ostatnich dni, było bardzo dobre i bardzo to doceniam - rozpoczął włoski szkoleniowiec Ukraińców.

Andrea Maldara wyraźnie zbudowany grą Ukrainy

Trener był wyraźnie poruszony swoim pierwszym zwycięstwem w nowej roli. Na ławce był naładowany energią, a po meczu podszedł pod sektor z ukraińskimi kibicami i w podobny - bardzo ekspersyjny sposób - dziękował im za doping. Było aż nadto widoczne, jak istotne dla niego jest zaprezentowanie się godnie, a jego nastawienie ewidentnie przeniosło się na zespół. To była chyba największa różnica między Ukrainą, a Polską. O charakterze Maldara mówił w tonie podziękowań.

- Najtrudniejsze dopiero się zacznie. Kiedy się wygrywa, każdy jest dobry, ale w piłce wszystko może się odmienić w ciągu sekundy. Dziś nie byliśmy doskonali - moglibyśmy zagrać lepiej - ale jestem pod wrażeniem charakteru, jaki zaprezentowali moi zawodnicy. Chcę, by mój zespół miał odwagę oraz skłonność do bycia drużyną - gdy atakujemy, to wszyscy razem, gdy bronimy, to tak samo. Nie mówię tutaj o taktyce, ale o nastawieniu. To dziś widziałem, nawet jeśli mógłbym wskazać kilka taktycznych niedoskonałości - opisywał.

Ukraina traktuje Wrocław, jak swój dom, bo już w przeszłości grała tutaj swoje mecze. Maldara docenił także ten aspekt, jak i sposób, w jaki jego zespół został ugoszczony.

- Bardzo dziękujemy PZPN za piękne przyjęcie. To wspaniały stadion. Nasza największa radość to nasi kibice obecni na trybunach. Powiedziałem moim piłkarzom, że muszą dla nich zagrać. Ukraina nie wygrała z Polską od 13 lat. Jestem bardzo szczęśliwy, że dziś to przełamaliśmy - zakończył.

Polska - Ukraina we Wrocławiu

Oskar Pietuszewski w ukraińskich "kleszczach". Rywale okazali się na jego drybling odporni





