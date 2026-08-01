Trener Porto podjął decyzję, są informacje ws. Polaków. I to w dzień meczu
Już o 21:15 FC Porto stanie do walki o triumf w Superpucharze Portugalii. Dla ekipy Francesco Farioliego będzie to pierwsze oficjalne starcie w nowym sezonie. Wydaje się, że pewniakami do gry od 1. minuty są Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Pod znakiem zapytania stała sytuacja Oskara Pietuszewskiego, który zmagał się z drobnym urazem. Komunikat klubu z kadrą meczową na rywalizację z Torreense rozwiały wszelkie wątpliwości.
Po emocjach związanych z piłką reprezentacyjną oraz mistrzostwami świata w końcu do gry powracają rozgrywki klubowe. Jak powszechnie wiadomo, od tygodnia śledzić można polską PKO BP Ekstraklasę, lecz z czasem na murawie meldują się kolejne ligi. Nie inaczej jest w Portugalii, gdzie tydzień przed premierową kolejką portugalskiej ligi odbędzie się spotkanie o superpuchar.
W nim zmierzą się mistrz kraju - FC Porto oraz zwycięzca pucharu Portugalii - drugoligowe Torreense. Spotkanie to może być szczególnie emocjonujące dla kibiców w Polsce ze względu na aż trójkę naszych reprezentantów. Chodzi oczywiście o Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego.
Niestety przez długi czas pod znakiem zapytania stała obecność w ogóle w kadrze meczowego młodego skrzydłowego. Wszystko ze względu na drobne problemy zdrowotne. Mimo to na kilka dni przed starciem w mediach przewijały się, że 18-latek trenuje z drużyną i może być do dyspozycji Faroliego.
W piątkowy wieczór wszelkie wątpliwości zostały rozwiane.
Polacy gotowi do grania, Porto oficjalnie informuje
"Smoki" za pośrednictwem komunikatu przekazali, jak będzie wyglądać ich kadra meczowa na rywalizację o superpuchar. I ku uciesze Polaków na 24-osobowej liście nie brakuje żadnego z naszych graczy. Oznacza to, że zarówno Bednarek, Kiwior, jak i Pietuszewski mają się dobrze i są gotowi do gry na najwyższym poziomie.
Spotkanie FC Porto - Torreense odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Pierwszy gwizdek tego meczu zaplanowany jest na godz. 21:15.