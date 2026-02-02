Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trener Porto nie wytrzymał. Nagle zaczął mówić o Pietuszewskim. Sygnał dla Urbana

W ostatnim czasie krajowe media żyją historią Oskara Pietuszewskiego, który wyrasta na jednego z bardziej perspektywicznych zawodników swojego pokolenia. Wielu kibiców zastanawia się, czy uzdolniony 17-latek będzie mógł w niedalekiej przyszłości liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. Gotowość Pietuszewskiego do wejścia na wyższy poziom zdają się potwierdzać słowa trenera FC Porto Francesco Fariolego.

Już jakiś czas temu mówiło się o genialnym nastolatku, który w niedalekiej perspektywie mógł zawojować boiska PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, bowiem w wieku raptem 17 lat Oskar Pietuszewski został wykupiony przez FC Porto.

"Polski Yamal", jak niektórzy zwykli określać genialnego nastolatka, nie musiał czekać długo na możliwość debiutu. Otrzymał on bowiem szansę kilkanaście dni po dołączeniu do nowego zespołu. Od tego czasu niemal nie milkną zachwyty nad Pietuszewskim, który, zdaniem jego kolegów z drużyny, dopiero się rozkręca.

Jeszcze przed transferem do FC Porto wielu kibiców zastanawiało się, kiedy wychowanek Jagiellonii Białystok otrzyma szansę debiutu w seniorskiej reprezentacji Polski. Jan Urban do tego tematu podchodzi póki co z dużą dozą ostrożności. Sygnałów, potwierdzających gotowość Pietuszewskiego do gry na najwyższym poziomie, stale jednak przybywa.

Słowa trenera FC Porto nie pozostawiają wątpliwości ws. Pietuszewskiego

Na jednej z konferencji prasowych obecny trener FC Porto, Francesco Farioli, postanowił wypowiedzieć się na temat ofensywnych walorów swojego zespołu. Już na samym wstępie przyznał on, że ta formacja nie jest idealna, co obnażył niedawny wygrany mecz z Rangers F.C. Piłkarze Fariolego zdobyli w tym spotkaniu 3 gole, jednak zdaniem szkoleniowca dogodnych okazji do podwyższenia wyniku było dużo więcej. Odpowiedzią na ten problem może być 17-latek z kraju nad Wisłą.

"Czasem z powodu braku precyzji w ostatnim podaniu, innym razem ze względu na nieidealne wykończenie, zmarnowaliśmy kilka dobrych okazji. [...]. Dzięki przyjściu Oskara Pietuszewskiego i Terema Moffiego będziemy mogli lepiej zarządzać fizycznym aspektem w ataku i zapewnić sobie więcej jasności i opanowania pod bramką, co pozwoli nam zmaksymalizować liczbę stwarzanych okazji" - mówił Farioli cytowany przez portal "maisfutebol.iol.pt".

Słowa włoskiego szkoleniowca nie pozostawiają żadnych wątpliwości. W jego oczach Pietuszewski już teraz wykazuje się boiskową dojrzałością, pozwalającą mu na grę na najwyższym poziomie. To również jasny sygnał dla Jana Urbana, który z pewnością wnikliwie przygląda się poczynaniom młodego zawodnika, który miał już okazję prezentować swoje umiejętności w młodzieżowej reprezentacji Polski.

