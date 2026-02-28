Trener ogłosił ws. młodego Polaka. We Francji głośno, to już koniec

Maxi Oyedele przeszedł zupełnie inną drogę niż wspomniany na wstępie Oskar Pietuszewski. 21-latek kształcił się w Manchesterze United, z którego dopiero w 2024 roku trafił do Legii Warszawa. Transfer ten wywołał spory szum, lecz piłkarz w stolicy naszego kraju długo nie pobył. W lipcu 2025 "Wojskowi" za około cztery miliony euro sprzedali go do Strasbourga. I wtedy wydarzył się koszmar. Młody zawodnik początkowo nie zachwycał. Na domiar złego nabawił się urazu pachwiny. Ten wykluczył pomocnika na dobrych kilka miesięcy.

W pewnym momencie 21-latkowi groziła nawet operacja. Na szczęście skończyło się na strachu. A sytuacja poprawiła się do tego stopnia, że pod koniec lutego nadeszły przełomowe wieści. Maxi Oyedele w piątkowy wieczór zaliczył pierwsze minuty w Ligue 1. Polak pojawił się w samej końcówce potyczki między Strasbourgiem a Lens. Starcie zakończyło się remisem, ale nasz rodak mógł poczuć się jak zwycięzca. Wiele wskazuje na to, iż najgorsze już za nim. Humor zapewne poprawili mu także francuscy dziennikarze.

Maxi Oyedele zadebiutował w Ligue 1. Czekał na ten moment kilka miesięcy

Nad obecną sytuacją młodego sportowca pochylił się portal "lequipe.fr". "W ostatnich tygodniach wychowanek akademii Manchesteru United ciężko pracował i w końcu mógł uczestniczyć w regularnych treningach drużyny" - podkreślili. "W gorączce doliczonego czasu gry zastąpił Diego Moreirę i ustawił się na prawej połowie. Trzykrotnie dotknął piłki i nie stracił jej, podając do Ouattary, El-Mourabeta i Barco. W ciągu zaledwie kilku minut pokazał, czego Gary O'Neil mógł się po nim spodziewać" - dodali w dalszej części tekstu.

Sam szkoleniowiec także w pozytywnych słowach wypowiedział się na temat 21-latka, choć nie był zbyt wylewny. "Dzięki jego wejściu odzyskaliśmy kontrolę nad grą" - przekazał na konferencji prasowej. Pozostaje teraz mieć nadzieję, by w przyszłości częściej korzystał on z usług pomocnika. Strasbourg bije się w sezonie 2025/26 o awans do europejskich pucharów, więc dobra gra naszego rodaka może być na wagę złota.

Maxi Oyedele AFP

Mateusz Bogusz zadebiutował w reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski, Maxi Oyedele i Bartosz Kapustka Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Eleven Sports Eleven Sports