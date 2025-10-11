Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trener Litwinów bez wahania, tak ocenił wymianę Probierza na Urbana. Co za słowa

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski już niebawem rozegra kolejny mecz w ramach el. MŚ 2026 - i będzie to już czwarte spotkanie "Biało-Czerwonych" za kadencji selekcjonera Jana Urbana. To, w jak burzliwych okolicznościach zastąpił on przed kilkoma miesiącami Michała Probierza nie umknęło uwadze Litwinów, czyli najbliższych rywali Polaków. Swoją opinię w tym temacie wydał selekcjoner "Rinktine", Edgaras Jankauskas.

Michał Probierz i Jan Urban
Michał Probierz i Jan UrbanMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierza powoli do zakończenia swoich zmagań w fazie grupowej eliminacji MŚ 2026 - przed nią pozostały już tylko trzy mecze, z Litwą, Holandią oraz Maltą.

Będą to kolejne ważne sprawdziany dla Jana Urbana - nowego selekcjonera, który swoje stanowisko objął w lipcu po tym, jak w burzliwych okolicznościach zakończyła się kadencja jego poprzednika, Michała Probierza. Zamieszanie związane z tą zmianą warty było tak duże, że zdecydowanie nie umknęło chociażby obozowi najbliższych rywali "Biało-Czerwonych".

Szkocja - Grecja. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Probierz zastąpiony przez Urbana, nowe rozdanie dla kadry. "Jeszcze bardziej niebezpieczna"

Edgaras Jankauskas, szkoleniowiec litewski piłkarzy, został zagadnięty o całą wspomnianą roszadę przez Roberta Błońskiego, dziennikarza TVP Sport. "Staramy się zajmować wyłącznie sobą, nie znamy dokładnie sytuacji w polskim futbolu, ale słyszeliśmy, co się stało, ponieważ dotyczyło to m.in. opaski kapitana dla Roberta Lewandowskiego, ale też porażki w Finlandii w czerwcu" - odrzekł trener.

Z tego, co słyszałem, konflikty zostały rozwiązane, wszyscy zaczęli od nowa. Dziś polska drużyna jest bardziej zjednoczona na boisku i, z tego powodu, bardziej niebezpieczna
podkreślił jednocześnie Jankauskas.

50 latek, choć zdaje sobie z pozycji, jaką w światowym futbolu zajmuje ekipa "Rinktine", w dalszej części rozmowy zaznaczył, że on i jego podopieczni nie chcą przed nikim chować głowy w piasek.

"Chcemy się pożegnać [z eliminacjami] w jak najlepszym stylu. Spotkanie z Polską będzie dla nas bardzo ważne: nasz stadion, nasi kibice, chcemy im dać trochę radości, a wam sprawić dużo kłopotów" - skwitował. Takiej deklaracji lekceważyć z pewnością nie można...

Ważny mecz Polaków o punkty el. MŚ. Starcie z Litwą już w tę niedzielę

Mecz Litwa - Polska w Kownie zostanie rozegrany 12 października o godz. 20.45. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport:

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Dani Olmo w FC Barcelona
La Liga

Fatalne zachowanie na zgrupowaniu reprezentacji. W Barcelonie są wściekli

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Mężczyzna w ciemnej koszuli stoi przed ławką rezerwowych na stadionie piłkarskim, za nim widoczny jest napis 'Łączy nas piłka' oraz logo UEFA, w tle dwaj mężczyźni siedzą na ławce.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Łysy mężczyzna w garniturze w prążki i granatowym krawacie stoi na tle niebieskich krzeseł stadionowych, patrząc poważnie przed siebie.
Michał ProbierzMARKKU ULANDEREast News
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja