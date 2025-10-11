Trener Litwinów bez wahania, tak ocenił wymianę Probierza na Urbana. Co za słowa

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierza powoli do zakończenia swoich zmagań w fazie grupowej eliminacji MŚ 2026 - przed nią pozostały już tylko trzy mecze, z Litwą, Holandią oraz Maltą.

Będą to kolejne ważne sprawdziany dla Jana Urbana - nowego selekcjonera, który swoje stanowisko objął w lipcu po tym, jak w burzliwych okolicznościach zakończyła się kadencja jego poprzednika, Michała Probierza. Zamieszanie związane z tą zmianą warty było tak duże, że zdecydowanie nie umknęło chociażby obozowi najbliższych rywali "Biało-Czerwonych".

Probierz zastąpiony przez Urbana, nowe rozdanie dla kadry. "Jeszcze bardziej niebezpieczna"

Edgaras Jankauskas, szkoleniowiec litewski piłkarzy, został zagadnięty o całą wspomnianą roszadę przez Roberta Błońskiego, dziennikarza TVP Sport. "Staramy się zajmować wyłącznie sobą, nie znamy dokładnie sytuacji w polskim futbolu, ale słyszeliśmy, co się stało, ponieważ dotyczyło to m.in. opaski kapitana dla Roberta Lewandowskiego, ale też porażki w Finlandii w czerwcu" - odrzekł trener.

Z tego, co słyszałem, konflikty zostały rozwiązane, wszyscy zaczęli od nowa. Dziś polska drużyna jest bardziej zjednoczona na boisku i, z tego powodu, bardziej niebezpieczna

50 latek, choć zdaje sobie z pozycji, jaką w światowym futbolu zajmuje ekipa "Rinktine", w dalszej części rozmowy zaznaczył, że on i jego podopieczni nie chcą przed nikim chować głowy w piasek.

"Chcemy się pożegnać [z eliminacjami] w jak najlepszym stylu. Spotkanie z Polską będzie dla nas bardzo ważne: nasz stadion, nasi kibice, chcemy im dać trochę radości, a wam sprawić dużo kłopotów" - skwitował. Takiej deklaracji lekceważyć z pewnością nie można...

Ważny mecz Polaków o punkty el. MŚ. Starcie z Litwą już w tę niedzielę

Mecz Litwa - Polska w Kownie zostanie rozegrany 12 października o godz. 20.45. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport:

