Jan Urban bez wątpienia ma w głowie przynajmniej kilkanaście nazwisk, bez których nie wyobraża sobie listy powołanych na marcowe mecze barażowe reprezentacji Polski. Oprócz tego pozostało jednak kilka wolnych miejsc, które należy zapełnić i ogłosić oficjalną listę za nieco ponad tydzień.

Najwięcej niewiadomych bez wątpienia znajduje się w formacji obronnej. Tam Urban dysponuje trzema pewniakami, a więc: Mattym Cashem, Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem. Mocną pozycję ma także Michał Skóraś w roli wahadłowego, bez wątpienia trwa jednak casting na trzeciego środkowego obrońcę.

Trener Lecha nie rozumie. Wprost o powołaniu dla Mońki

W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka mocnych opcji, o których w listopadzie nikt nawet nie myślał. Mowa przede wszystkim o Kacprze Potulskim czy też Wojciechu Mońce. Obaj nastolatkowie jak na razie grali tylko w młodzieżowych reprezentacjach. Mońka w U-19, a Potulski w U-21.

Ten pierwszy w marcu "awansu" nie dostanie. Zostały już bowiem oficjalnie ogłoszone powołania na marcowe zgrupowanie kadry do lat 19. Na liście znalazł się Mońka. Ten wybór dosadnie skomentował Niels Frederiksen. - To strata czasu dla niego. Spokojnie widziałbym go w kadrze U21 lub seniorskiej reprezentacji, ale to nie moja kwestia - powiedział na konferencji prasowej oburzony trener Lecha Poznań.

Szkoleniowiec "Kolejorza" zdaje się podzielać zdanie części ekspertów, którzy wskazują na to, że Mońka faktycznie zasłużył na większe docenienie. 19-latek w tym sezonie zagrał w 20 spotkaniach w barwach Lecha. Od 3 lutego wystąpił we wszystkich możliwych spotkaniach ligowych Lecha.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Reprezentacja Polski. Jan Urban ogłosił powołania na październikowe zgrupowanie Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Hans van der Valk / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Trener Niels Frederiksen z Lecha Poznań Monika Wantoła / Interia INTERIA.TV

