Trener Holendrów ze szpilką w Probierza, mocno o "aferze opaskowej". "Nie można..."

Piłkarska reprezentacja Polski przeszła w ostatnim czasie spore perturbacje, które rozpoczęły się od tzw. afery opaskowej - w czerwcu ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, po czym ten zawiesił swoją karierę w kadrze.

Nie minęło kilka dni, a "Biało-Czerwoni" - bez "Lewego" w składzie - ulegli 1:2 Finlandii w eliminacjach MŚ 2026, a następnie sam Probierz złożył rezygnację ze stanowiska. Do tych wydarzeń po raz kolejny odniósł się - tym razem w wywiadzie dla Huberta Bugaja, dziennikarza TVP Sport - Ronald Koeman, a więc szkoleniowiec najbliższych rywali Polaków w kalifikacjach do mundialu, czyli Holendrów.

Ronald Koeman potwierdził swoje poprzednie słowa. Odejście Probierza go nie dziwi

Jakiś czas temu Koeman stwierdził wprost, ze trener nie może walczyć ze swym najlepszym graczem, bo jest to walka z góry skazana na porażkę. Bugaj przypomniał mu to stwierdzenie i dopytał, czy jest zaskoczony faktem, jak skończyła się przygoda Probierza z "Orłami".

"Nie, nie jestem zaskoczony. Lewandowski wrócił do kadry, to dobrze dla was, bo to znakomity piłkarz, wielka gwiazda polskiej drużyny" - powiedział od razu 62-latek.

"Myślę, że moje słowa o tamtej sytuacji były nawet trochę zabawne. To była opinia, która dotyczy całego trenerskiego fachu. My trenerzy nie możemy walczyć z naszymi najlepszymi zawodnikami, potwierdziło się to w przypadku waszego byłego selekcjonera, który finalnie przegrał mecz z Finlandią" - wskazał.

Ja i mój zespół cieszymy się, że Lewandowski wystąpi, lubimy grać przeciw rywalom, którzy mają w składzie swoje największe gwiazdy, to zawsze miłe

W trakcie wywiadu padło też pytanie o to, czy do największych gwiazdorów w zespole trzeba mieć inne podejście, niż pozostałych zawodników. "Nie, wydaję mi się, że kluczowa jest komunikacja ze wszystkimi piłkarzami, nie tylko tymi najlepszymi czy najbardziej doświadczonymi. Musisz być szczery, równo traktować każdego członka drużyny" - odparł Koeman.

Trener pochwalił również polską kadrę. "Gdy się zerka na wasz skład, widzi się piłkarzy wysokiej jakości, właściwie na każdej pozycji. To grupa, którą trudno pokonać, wiemy to z Euro. Spodziewamy się trudnego starcia" - skwitował.

Mecz Holandia - Polska już w czwartkowy wieczór

Mecz Holandia - Polska w Rotterdamie rozpocznie się 4 września równo o godz. 20.45. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego niezwykle ważnego dla "Orłów" spotkania wraz z Interią Sport:

