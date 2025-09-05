Reprezentacja Polski, mimo że z nowym selekcjonerem za sterami, a także wielkimi powrotami w postaci Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego skazywana była na pożarcie w Rotterdamie. W końcu siedem z ośmiu poprzednich meczów z Holendrami kończyło się naszymi porażkami.

Polacy zaskoczyli Holendrów. Szcześliwy debiut Jana Urbana

Na ósmą zapowiadało się także w czwartek. Rywale od 28. minut prowadzili po trafieniu Dumfriesa, a Biało-Czerwoni, którym nie można było odmówić woli walki i zaangażowania nie kreowali zbyt wielu dogodnych okazji bramkowych. Wystarczyła jednak jedna magiczna akcja, by udało się wyrównać stan rywalizacji.

Na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry piłka spadła pod nogi Casha, a ten bez wahania zdecydował się posłać bombę z dystansu. Lepiej nie mógł tego zrobić. Piłka wpadła niemal w samo okienko i wprawiła w euforię ponad 7-tysięczną grupę polskich kibiców, którzy dopingowali żywo kadrę Jana Urbana na trybunach De Kuip.

Ronald Koeman nie mógł pogodzić się z porażką. Gorzkie słowa po meczu

Gospodarzom nie udało się już odpowiedzieć na gola zawodnika Aston Villi i spotkanie zakończyło się niespodziewanym podziałem punktów. Nie mógł pogodzić się z tym trener "Oranje" - Ronald Koeman.

Rozczarowanie jest przytłaczające, bo byliśmy dużo lepszą drużyną. Pod koniec spotkania nie czułem spokoju, bo graliśmy niechlujnie. Wiadomo, że trzeba postarać się o drugą bramkę, by mieć ten spokój. Powinniśmy to zrobić, bo jakość gry Polaków w drugiej połowie też spadła. W takich meczach wystarczy, że rywal może mieć jeden lub dwa momenty. Wynik jest bolesny, zwłaszcza gdy widzi się, jak to wszystko się potoczyło

- Czasami mogliśmy grać zdecydowanie szybciej w ataku - dodał wyraźnie rozgoryczony trener reprezentacji Holandii.

Remis poprawił mocno sytuację Polaków w tabeli kwalifikacji do mistrzostw świata. Po czterech spotkaniach Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce za Holandią z dorobkiem siedmiu punktów. Tyle samo ma Finlandia, która ma jednak gorszy bilans bramkowy.

Robert Lewandowski w pojedynku z Virgilem van Dijkiem MARCEL VAN DORST AFP

Ronald Koeman i Jan Urban Marcin Karczewski Newspix.pl

Ryan Gravenberch i Bartosz Slisz MARCEL VAN DORST AFP