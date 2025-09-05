Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trener Holendrów nie mógł uwierzyć w to, co zrobili Polacy. Gorzka deklaracja tuż po meczu

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski Jan Urban z pewnością zapamięta na długo. Biało-Czerwoni sprawili w Rotterdamie wielką niespodziankę i urwali punkty Holandii, remisując 1:1. Bohaterem został autor cudownego trafienia wyrównującego - Matty Cash. Z końcowym rezultatem trudno było pogodzić się trenerowi naszych rywali - Ronaldowi Koemanowi. W jego opinii "Oranje" byli drużyną zwyczajnie lepszą.

Ronald Koeman
Ronald KoemanBSR AgencyGetty Images

Reprezentacja Polski, mimo że z nowym selekcjonerem za sterami, a także wielkimi powrotami w postaci Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego skazywana była na pożarcie w Rotterdamie. W końcu siedem z ośmiu poprzednich meczów z Holendrami kończyło się naszymi porażkami.

Polacy zaskoczyli Holendrów. Szcześliwy debiut Jana Urbana

Na ósmą zapowiadało się także w czwartek. Rywale od 28. minut prowadzili po trafieniu Dumfriesa, a Biało-Czerwoni, którym nie można było odmówić woli walki i zaangażowania nie kreowali zbyt wielu dogodnych okazji bramkowych. Wystarczyła jednak jedna magiczna akcja, by udało się wyrównać stan rywalizacji.

    Na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry piłka spadła pod nogi Casha, a ten bez wahania zdecydował się posłać bombę z dystansu. Lepiej nie mógł tego zrobić. Piłka wpadła niemal w samo okienko i wprawiła w euforię ponad 7-tysięczną grupę polskich kibiców, którzy dopingowali żywo kadrę Jana Urbana na trybunach De Kuip.

    Ronald Koeman nie mógł pogodzić się z porażką. Gorzkie słowa po meczu

    Gospodarzom nie udało się już odpowiedzieć na gola zawodnika Aston Villi i spotkanie zakończyło się niespodziewanym podziałem punktów. Nie mógł pogodzić się z tym trener "Oranje" - Ronald Koeman.

    Rozczarowanie jest przytłaczające, bo byliśmy dużo lepszą drużyną. Pod koniec spotkania nie czułem spokoju, bo graliśmy niechlujnie. Wiadomo, że trzeba postarać się o drugą bramkę, by mieć ten spokój. Powinniśmy to zrobić, bo jakość gry Polaków w drugiej połowie też spadła. W takich meczach wystarczy, że rywal może mieć jeden lub dwa momenty. Wynik jest bolesny, zwłaszcza gdy widzi się, jak to wszystko się potoczyło
    stwierdził Ronald Koeman

    - Czasami mogliśmy grać zdecydowanie szybciej w ataku - dodał wyraźnie rozgoryczony trener reprezentacji Holandii.

    „Nie można robić czterech pożegnań”. Hajto o decyzjach GrosickiegoPolsat SportPolsat Sport

    Remis poprawił mocno sytuację Polaków w tabeli kwalifikacji do mistrzostw świata. Po czterech spotkaniach Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce za Holandią z dorobkiem siedmiu punktów. Tyle samo ma Finlandia, która ma jednak gorszy bilans bramkowy.

    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu – jeden w pomarańczowym stroju reprezentacji Holandii, drugi w białym stroju reprezentacji Polski; w tle widoczny fragment boiska oraz inni zawodnicy.
    Robert Lewandowski w pojedynku z Virgilem van DijkiemMARCEL VAN DORSTAFP
    Dwie osoby w średnim wieku rozmawiają na tle stadionu sportowego, wśród widoczne publiczności w oddali, obaj ubrani w ciemne koszulki, światło dzienne, atmosfera swobodna i neutralna.
    Ronald Koeman i Jan UrbanMarcin KarczewskiNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy podczas meczu piłki nożnej, jeden w pomarańczowej, drugi w białej koszulce, między nimi trwa walka o piłkę, w tle kibice na trybunach.
    Ryan Gravenberch i Bartosz SliszMARCEL VAN DORSTAFP

