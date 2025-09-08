Trener Finów nie wytrzymał, przykry incydent na Stadionie Śląskim. Wystarczyła minuta
Niedzielny wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie był wyjątkowo przykry dla trenera Finów - Jacob Friisa. Szkoleniowiec po zwycięstwie nad Polską w Helsinkach miał prawo wierzyć, że jego podopiecznych stać będzie na korzystny rezultat także na wyjeździe. Tym razem wyraźnie lepsi byli jednak Biało-Czerwoni, którzy wygrali 3:1. Niedługo po spotkaniu doszło do przykrego incydentu z selekcjonerem reprezentacji Finlandii w roli głównej.
Polacy w niedzielnym spotkaniu dość szybko zaznaczyli swoją wyższość nad Finlandią, z którą przegrali w Helsinkach 1:2. Pod wodzą Jana Urbana wyglądali dużo lepiej, aniżeli za czasów Michała Probierza, co też odzwierciedlał wynik do przerwy.
Polacy wyraźnie lepsi od Finów. 3:1 na Stadionie Śląskim
Dzięki bramkom Casha i Lewandowskiego Polacy prowadzili 2:0, a po zmianie stron szybko podwyższyli wynik na 3:0. Na kilka minut przed regulaminowym końcem gola pocieszenia dla finów strzelił były gracz Cracovii - Benjamin Kallman. Jan Urban był z tego powodu mocno niezadowolony.
Dużo bardziej poirytowany był jednak selekcjoner reprezentacji Finlandii - Jacob Friis. Nie dość, że jego piłkarze popełniali wiele błędów i zawiedli w Chorzowie, to niedługo po zakończeniu rywalizacji na Stadionie Śląskim doszło do przykrego incydentu.
Kuriozalna konferencja prasowa trenera Finów. Nie trwała nawet minuty
Szkoleniowiec pojawił się na konferencji prasowej i zaczął gloryfikować postawę reprezentantów Polski. Wypowiadał się o ich grze bardzo ciepło, choć wyglądał na rozgoryczonego.
Gratuluję Polsce wygranej. Jesteśmy sfrustrowani błędami, jakie nam się przytrafiły. Popełniliśmy je przy wszystkich trzech straconych golach. Grając z tak dobrym rywalem jak Polska, która ma jakościowe indywidualności, takie błędy dużo nas kosztowały i to nas boli
Później nastał czas na pytania od zgromadzonych na sali dziennikarzy i... zaległa głucha cisza. Żaden z dziennikarzy nie miał pytań do trenera reprezentacji Finlandii. - Może jednak ktokolwiek? - próbował zachęcać rzecznik prasowy Finów, ale bezskutecznie.
W obliczu tego Friis wstał, podziękował i wyszedł z sali. Konferencja prasowa nie trwała nawet minuty. Trener miał pełne prawo poczuć się kompletnie zignorowany, a to z pewnością wzmogło rozgoryczenie po porażce 1:3 z Polską.