Transfer reprezentanta Polski na ostatniej prostej. Kolejny kadrowicz w czołówce Europy
Michał Skóraś latem 2023 roku zdecydował się na wydawać by się mogło rozsądny ruch. Zamiast wybierać klub z ligi TOP5 Europy przeniósł się do belgijskiego Club Brugge. Tam mu się nie powiodło. Po dwóch latach przeszedł do KAA Gent, gdzie odbudował swoją karierę. Po udanym sezonie Skóraś znów może zmienić barwy. Tomasz Włodarczyk informuje, że Polakiem zainteresowało się RC Lens, a transfer jest blisko.
Michał Skóraś latem 2023 roku po bardzo udanym czasie spędzonym w Lechu Poznań był w naprawdę dobrej sytuacji. Polakiem interesowało się wiele poważnych klubów. Mówiło się nawet o możliwym transferze do Borussii Dortmund. Ostatecznie Skóraś nie porwał się "z motyką na słońce".
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Wybór Clube Brugge na papierze wydawał się naprawdę rozsądny. Niestety skrzydłowy reprezentacji Polski w Brugii na dłuższą metę się nie sprawdził. To zakończyło się odejściem z klubu latem 2025 roku. Skóraś przeniósł się do KAA Gent, gdzie odbudował swoją karierę.
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Po udanym roku w zespole ligowego rywala Skóraś znów zaczął wzbudzać zainteresowanie dużych europejskich klubów. Wiele wskazuje na to, że 26-latek będzie kolejnym reprezentantem Polski, który tego lata zmieni klub. O szczegółach rozpisuje się Tomasz Włodarczyk.
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"Według naszych informacji Skóraś jest blisko transferu do Lens. Wicemistrzowie Francji poszukiwali skrzydłowego po tym, jak opuścili ich Anass Zaroury czy Allan Saint-Maximin. 26-latek ma kosztować siedem i pół miliona euro plus bonusy. Do porozumienia oraz finalizacji transferu może dojść jeszcze w tym tygodniu" - czytamy na "Meczyki.pl".
W minionym sezonie skrzydłowy reprezentacji Polski uzbierał w barwach KAA Gent 35 występów. Spędził na murawie blisko trzy tysiące minut. W tym czasie strzelił dwa gole i jedenaście razy asystował. Co ciekawe, otrzymał także jedną czerwoną kartkę. W Brugge wygenerował podobne liczby w prawie 100 meczach.