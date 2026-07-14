Transfer reprezentanta Polski na ostatniej prostej. Kolejny kadrowicz w czołówce Europy

Michał Skóraś latem 2023 roku po bardzo udanym czasie spędzonym w Lechu Poznań był w naprawdę dobrej sytuacji. Polakiem interesowało się wiele poważnych klubów. Mówiło się nawet o możliwym transferze do Borussii Dortmund. Ostatecznie Skóraś nie porwał się "z motyką na słońce".

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Wybór Clube Brugge na papierze wydawał się naprawdę rozsądny. Niestety skrzydłowy reprezentacji Polski w Brugii na dłuższą metę się nie sprawdził. To zakończyło się odejściem z klubu latem 2025 roku. Skóraś przeniósł się do KAA Gent, gdzie odbudował swoją karierę.

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Po udanym roku w zespole ligowego rywala Skóraś znów zaczął wzbudzać zainteresowanie dużych europejskich klubów. Wiele wskazuje na to, że 26-latek będzie kolejnym reprezentantem Polski, który tego lata zmieni klub. O szczegółach rozpisuje się Tomasz Włodarczyk.

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"Według naszych informacji Skóraś jest blisko transferu do Lens. Wicemistrzowie Francji poszukiwali skrzydłowego po tym, jak opuścili ich Anass Zaroury czy Allan Saint-Maximin. 26-latek ma kosztować siedem i pół miliona euro plus bonusy. Do porozumienia oraz finalizacji transferu może dojść jeszcze w tym tygodniu" - czytamy na "Meczyki.pl".

W minionym sezonie skrzydłowy reprezentacji Polski uzbierał w barwach KAA Gent 35 występów. Spędził na murawie blisko trzy tysiące minut. W tym czasie strzelił dwa gole i jedenaście razy asystował. Co ciekawe, otrzymał także jedną czerwoną kartkę. W Brugge wygenerował podobne liczby w prawie 100 meczach.

Michał Skóraś Straetemans/Belga/Shutterstock East News





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