Transfer Polaka na horyzoncie. Kierunek doskonale znany, kluczowe najbliższe godziny

Kariera Przemysława Frankowskiego prowadzona jest dość niestandardowo, patrząc na ruchy innych polskich zawodników. Jako 24-latek zawodnik urodzony w Gdańsku opuścił Jagiellonię Białystok i przeniósł się do...Stanów Zjednoczonych. W Chicago Fire spędził nieco ponad dwa lata i swoimi występami zapracował na powrót do Europy, co więcej - transfer do jednej czołowych pięciu lig europejskich.

Frankowski wybrał przenosiny do Francji, a konkretnie do RC Lens, co wówczas mogło się wydawać nawet pewnym szaleństwem. Rzeczywistość przyznała jednak rację Polakowi, który szybko zbudował sobie pozycję w zespole i sprawił, że stał się absolutnie kluczowym zawodnikiem w drużynie, która zdołała nawet awansować do rozgrywek Ligi Mistrzów.