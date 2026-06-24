Tonie w zachwytach nad Zielińskim. Nagle wywołał do tablicy Lewandowskiego

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają obecnie mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn, w których o końcowe trofeum i tytuł czempiona walczy aż 48 drużyn. W tym roku w zmaganiach udziału nie biorą reprezentanci Polski, którzy w finale baraży pokonani zostawi przez Szwedów. Choć "Biało-Czerwonych" nie ma na mundialu, wcale nie oznacza to, że piłkarskie środowisko bacznie nie obserwuje ich poczynań. Cały świat z zapartym tchem czeka na ogłoszenie kolejnego klubu Roberta Lewandowskiego, a eksperci do tej pory zachwycają się Piotrem Zielińskim, który ma za sobą udany sezon w barwach Interu Mediolan. Sięgnął on bowiem po mistrzostwo Włoch i Puchar Włoch.

Do "Czarno-Niebieskich" Zieliński przeszedł w 2024 roku po kilku sezonach spędzonych w SSC Napoli. W klubie tym występował m.in. z Markiem Hamsikiem. 38-latek już kilka lat temu zdecydował się na przejście na sportową emeryturę, jednak śledzi poczynania swoich kolegów po fachu. W najnowszym wywiadzie dla TVP Sport zdecydował się w pięknych słowach podsumować Piotra Zielińskiego. Do tablicy wywołany został także Robert Lewandowski.

"Zieliński to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, jakich kiedykolwiek widziałem w swojej karierze. To zawodnik obunożny, z niesamowitą wizją gry i boiskową inteligencją. Od razu było widać, że ma papiery na wielkie granie. Zrobił świetną karierę, przeżyliśmy razem fantastyczne chwile i dobrze się rozumieliśmy. Piotr Zieliński oraz oczywiście Robert Lewandowski. Polska ma dwóch fenomenalnych zawodników klasy światowej" - przyznał.

Marek Hamsik pozostał w piłkarskim środowisku. Tym się teraz zajmuje

Marek Hamsik piłkarską karierę rozpoczynał jako zawodnik klubów Jupie Podlavice i Slovan Bratysława. W 2004 roku opuścił ojczyznę i przeniósł się do Włoch, gdzie reprezentował m.in. Brescię Calcio i SSC Napoli. Później grał jeszcze w Chinach, Szwecji i Turcji. W 2023 roku przeszedł na sportową emeryturę, a dziś znajduje się w sztabie reprezentacji Słowacji.

"Kocham futbol i to się nigdy nie zmieni. Moje życie po zakończeniu kariery zawodniczej nadal kręci się wokół piłki. Chcę kontynuować tę przygodę w roli trenera - to jest moje marzenie i cel, na którym się teraz skupiam. Rozwijam swój warsztat, zdobywam doświadczenie i za jakiś czas być może zacznę pracę" - wyjawił.

Piotr Zieliński w barwach reprezentacji Polski DOMENIC AQUILINA AFP

Robert Lewandowski AFP

Marek Hamsik AFP ROMAN KRUCHININ/ AFP





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